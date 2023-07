Domitila explica por que não segue participantes do BBB nas redes: 'Sanidade mental'

Durante entrevista para o Podcast CARAS, Domitila refletiu sobre redes sociais depois do BBB

Domitila Barros (39), que participou do BBB 23, deu o que falar na web depois que deixou de seguir alguns participantes do reality show. Durante sua entrevista para o Podcast CARAS, que vai ser lançada no dia 20 de julho, a ex-BBB refletiu sobre redes sociais e comentou por que não segue alguns colegas de programa: "Sanidade mental".

"Já que sou eu quem assume a responsabilidade da minha sanidade mental, do que eu quero ver e de quais temas e pessoas eu quero ser confrontada diariamente, levo muito a sério quais são os perfis que sigo. Não signfica que não gosto de fulano, é trabalho", contou a ex-participante do BBB 23, que revelou administrar as próprias redes sociais.

"As pessoas que eu sigo são pessoas que eu realmente sou amiga. Se parar para ver, sigo meus amigos, meu parceiros de negócios e muitas páginas espirituais, de numerologia e essas coisas. Tenho 39 anos e aprendi que a internet pode ser um espaço muito tóxico. Precisei tomar as rédeas na minha mão e só ver o que quero", acrescentou Domitila Barros.

A ex-BBB ainda explicou o motivo de seguir todos os colegas de reality durante o programa: "Depois que saio do Big Brother, continuo seguindo todo mundo porque, quando estava dentro da casa, existiam administradores [de perfil] - a maioria são voluntários e fazem isso para você - que seguiam todos os candidatos por motivos de profissionalismo. Mas, a partir do momento que saio [do BBB], que já fui para a Alemanha, para Cannes, que já voltei, encontrei pessoas e passei por coisas, eu percebo que não vai mudar muito aqui fora".

Leia também: Lexa e Guimê voltaram? Entenda o que aconteceu com casal após crise