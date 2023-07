Ex-BBB Domitila abre o jogo sobre viver com o noivo: ‘Complexo’

Durante entrevista para o Podcast CARAS, a ex-BBB Domitila comentou a nacionalidade do noivo

Domitila Barros (39), que marcou presença no BBB 23, foi pedida em casamento recentemente pelo alemão Moritz Carlo, com quem vivia romance há sete anos. Durante sua entrevista para o Podcast CARAS, que vai ser lançada no dia 20 de julho, a ex-BBB comentou a nacionalidade do noivo e abriu o jogo sobre viver com o amado: "Complexo".

"Ele está em Berlim, mas era para ele estar aqui comigo agora, porque eu já fiz minha mudança. Ele ia vir comigo, mas, para ele, é mais complexo burocraticamente", compartilhou a ex-BBB, que está morando em um apartamento de luxo no bairro Jardins, em São Paulo, enquanto Moritz Carlo continua vivendo na Alemanha.

Domitila Barros ainda garantiu que os planos para os dois morarem juntos no Brasil existem desde que ela foi eliminada do BBB 23: "Quando saí da casa, a gente planejou se mudar para o Brasil, vir e ficar aqui, só que eu não sabia que ia ganhar o prêmio de influenciadora do ano em Cannes, no festival de cinema".

Durante a entrevista, quando Domitila Barros ainda não estava noiva de Moritz Carlo, a artista também comentou sobre a nacionalidade do amado. "Nunca tive um namorado alemão. Meu namorado está na Alemanha, mas ele é uma mistura de um monte de coisa. É difícil, ele nasceu na Alemanha, mas a socialização dele não é alemã, por exemplo, como na educação dos pais", compartilhou a ex-participante do BBB 23.

