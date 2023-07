O que aconteceu com Gil do Vigor? Ex-BBB assustou fãs após fazer desabafo

Ex-bbb Gil do Vigor revelou que parou no hospital após sofrer duras crises de pânico nos EUA

O ex-BBB Gil do Vigor (30) confessou que sua trajetória em busca de um título de PHD não está sendo nada fácil. Morando nos Estados Unidos há algum tempo, o famoso abriu o coração para os seguidores e revelou que tem vivido crises intensas de ansiedade.

O desabafo do economista iniciou de maneira discreta, mas mesmo assim gerou preocupação nos fãs, que logo perceberam algo de errado. "Não tá fácil! Mas no final, ficará tudo bem. Seja forte para desfrutar das vitórias e entender as derrotas", escreveu ele no Twitter.

Logo em seguida, após receber diversas mensagens dos admiradores, o ex-BBB decidiu desabafar de vez e contou como o que estava lhe preocupando. Morando sozinho e longe da família, Gil disse que estava se sentindo solitário.

“Foi uma jornada dolorosa, solitária e tudo que eu não queria era desistir, pois eu sabia que eu tinha/tenho uma missão e foi difícil! Difícil demais. Eu precisava dividir minha atenção com os estudos, com o trabalho e com minha família (eu não tinha muito tempo, mas eu fiz acontecer). Hoje, após um ano de PhD eu me deparo com os resultados”, explicou.

Em uma das postagens, Gil detalhou que sua rotina intensa de estudos acabou gerando um sério problema de saúde, o qual foi parar em um hospital. Segundo o irmão de Janiele Nogueira, ele sofreu ataques de pânico e crises de ansiedade.

"Durante este ano, passei por diversas crises de ansiedade e alguns ataques de pânico. Em um deles, cheguei a ir ao hospital e o médico me ajudou. Foram diversas noites dormindo sozinho, eu acordava em pânico, coração acelerado e muita vontade de chorar . Foi uma jornada dolorosa, solitária e tudo que eu não queria era desistir, pois sabia que tinha/tenho uma missão. E foi difícil", disse Gil.

Desde que deixou a casa do BBB 21, Gil tem experimentado os luxos da fama, mas não tem deixado de lado o sonho da carreira acadêmica. No ano passado, por exemplo, ele precisou ficar algumas semanas afastado do seu quadro do Mais Você, para se dedicar aos estudos. Na época, ele deixou programas gravados.

Atualmente, além de sua rotina de estudos, trabalhos publicitários e quadro na TV, Gil também tem gravado conteúdo inédito para seu canal no Youtube. O projeto é um presente para seus fãs, que estão se preparando para o ENEM e precisam aprender matemática.

"Eu precisava dividir minha atenção com os estudos, com o trabalho, minha família. Eu não tinha muito tempo, mas fiz acontecer. Hoje, após um ano de PhD eu me deparo com os resultados. Alguns incríveis, outros frustrantes. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto uma alegria e uma tristeza, eu sinto orgulho de tudo que eu consegui fazer", declarou.