Gil do Vigor é elogiado por atitude inesperada para ajudar estudantes: ''Coração enorme''

Nas redes sociais, pernambucano Gil do Vigor recebe elogios ao criar canal para ajudar estudantes que vão prestar o Enem em 2023

O economista e participante do Big Brother Brasil 21Gilberto Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor, está sendo muito elogiado pelo público nas redes sociais com uma iniciativa inesperada para ajudar estudantes.

O pernambucano criou um canal no YouTube com conteúdo voltado ao ensino de matemática. Segundo ele, o objetivo é auxiliar os estudantes que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

“Para tentar ajudar quem precisa de acesso à matemática para passar no Enem. A didática não tá das melhores, mas eu vou aperfeiçoar. A intenção é inspirar e incentivar o aprendizado da matemática e do Enem. A educação salva e eu quero ajudar um pouquinho a salvar as pessoas com o conhecimento que eu adquiri”, explicou ele.

No canal Matemática do Vigor, Gilberto tira dúvidas e dá dicas sobre a disciplina. A primeira aula foi lançada no dia 5 de junho, data em que as inscrições para o exame nacional de 2023 foram abertas.

"Genteeee. Eu tava fazendo prova! Tô super emocionado. A educação é minha base e de todos os meus projetos, este é o que eu MAIS TORCI para dar certo. Eu amo fazer as pessoas sorrirem, mas meu chamado sagrado é fazer as pessoas se libertarem através da educação!", disse ele na sexta-feira, 30.

Na web, os seguidores não poupam elogios à atitude de Gil. "Muito bom ver alguém desse tamanho fornecendo educação GRATUITA, tenho certeza que poderia vender um curso milionário que nem muita gente menor que você, mas tá ajudando estudantes (como eu), gratidão!", "Você é o herói que nós queríamos e que nós precisávamos", "Assisti ao primeiro vídeo hoje por indicação do próprio YouTube! Trabalho lindo, Gil!", "Você é luz demais, Gil! Um dos seres mais nobres que já vi. Merece o mundo!", "Que lindo, Gil! Você é uma pessoa merecedora de tudo que conquistou, que coração enorme!", agradeceram.

Genteeee. Eu tv fazendo prova! Tô super emocionado. A educação é minha base e de todos os meus projetos, este é o que eu MAIS TORCI para dar certo. Eu amo fazer as pessoas sorrirem mas meu chamado sagrado é fazer as pessoas se libertarem através da educação! https://t.co/9G6RXALUUr — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) June 30, 2023

Gil do Vigor revela reação de ex-BBB com seu novo projeto

Recentemente, Gil do Vigor surpreendeu seguidores ao comentar sobre a reação de seus amigos ex-BBBs quando souberam de seu novo projeto.

Os participantes da edição do BBB em que Gil foi semifinalista e de outros anos do programa adoraram o anúncio e reagiram nos comentários. A cantora Pocah, que dividiu a casa mais vigiada do Brasil com Gil escreveu: “Que tudo Gil! Bora vigorar!”. E o economista respondeu: “Amiga, tô nervoso, mas espero que dê tudo certo. Te amo muito”