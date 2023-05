Gil do Vigor revela reação de ex-BBBs ao seu novo projeto: “Super emocionado”

O economista e ex-BBB Gil do Vigor revelou para seus seguidores seu novo projeto e comentou sobre a recepção de seus amigos

Nesta quarta-feira, 31, Gil do Vigor (31) surpreendeu seguidores ao comentar sobre a reação de seus amigos ex-BBBs quando souberam de seu novo projeto. A revelação foi feita nesta última terça-feira, 30, no Instagram de Gil. O economista revelou que dará aulas de matemática gratuitas para estudantes que prestarão o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) esse ano.

“Meus vigorosos e vigorentos, eu estava muito ansioso para compartilhar essa novidade! Vocês sabem que o ENEM está chegando e que essa é uma fase muito importante para muitos estudantes, certo? Então eu queria de alguma forma usar os meus conhecimentos e a minha formação para ajudar vocês a vigorarem nas provas. Preparei essas aulas e esse material com muito carinho e cuidado”, anunciou o ex-BBB em seu Instagram.

Os participantes da edição do BBB em que Gil foi semifinalista e de outros anos do programa adoraram o anúncio e reagiram nos comentários. A cantora Pocah (28), que dividiu a casa mais vigiada do Brasil com Gil escreveu: “Que tudo Gil! Bora vigorar!”. E o economista respondeu: “Amiga, tô nervoso mas espero que dê tudo certo. Te amo muito”.

A aliada de Gil no BBB 21, Sarah Andrade (31) comentou: “Que demais”. E Gil respondeu: “Amiga, obrigado por me apoiar sempre, te amo”. O cantor e ex-BBB 21 Fiuk (32) escreveu: “Irado” e Gil agradeceu o apoio.

Outros participantes do BBB 21 comentaram. Arthur Piccoli (28) escreveu: “Que irado”, e o semifinalista respondeu: “Eu te amo”. A primeira eliminada do BBB 21, Thais Braz (30) comentou: “Que legal amigo”.

O colega de confinamento de Gil no BBB 21, Caio Afiune (34) escreveu: “Você é demais bebê”. E a cantora Karol Conká (37) que marcou a edição de 2021 do BBB comentou: “Que incrível”.

Além dos participantes do BBB 21, outras figuras do reality marcaram presença nos comentários. A psicóloga Sarah Aline (25) do BBB 23 escreveu: “Incrível”. E a modelo e ativista Domitila Barros (38) que também participou do reality este ano comentou: “Amo”.

Em seu Twitter, Gil revelou sua reação ao ver a recepção de seus colegas de BBB com a novidade: “Eu vendo meus amigos do BBB comentando sobre meu projeto Matemática do Vigor e super emocionado! Sério, nessas horas eu só penso que sou grato pelas demais amizades que tenho cultivado”.

O economista também lembrou do apoio de seus fãs: “E nem preciso comentar o quão grato eu sou a todos os meus vigorosos e vigorentos! Vocês são meus amores e meu coração. Obrigado por estarem comigo sempre”.

Eu vendo meus amigos do BBB comentando sobre meu projeto Matemática do Vigor e eu super emocionado! Sério, nessas horas eu só penso que sou grato demais pelas amizades que tenho cultivado. (Nervoso e emocionado e lembrem-se que os primeiros vídeos talvez não sejam tão bons pq… — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) May 31, 2023

E eu nem preciso comentar o quão grato sou a todos os meus vigorosos e vigorentos! Vocês são meus amores e meu coração. Obrigado por estarem comigo sempreeeeee! E olha, vem mais novidades por aí. — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) May 31, 2023

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GIL DO VIGOR (@gildovigor)

Namoro?

Ainda nesta quarta-feira, o ex-BBBs Sarah Aline e Ricardo ‘Alface’ (31) revelaram no programa “Encontro” sobre o status de seu relacionamento após o BBB 23.

A dupla começou a se relacionar na casa mais vigiada do Brasil e foram questionados pelos apresentadores Patrícia Poeta e Manoel Soares sobre como estão atualmente.