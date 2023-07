Domitila, do BBB 23, começa turnê global e promove sustentabilidade nas Maldivas

Durante entrevista para o Podcast CARAS, Domitila, do BBB 23, anunciou turnê global para conhecer seus seguidores

Domitila Barros (39), que marcou presença no BBB 23, tem muitos planos pela frente após a participação no reality show. Durante sua entrevista para o Podcast CARAS, que deve ser lançada em breve, a ex-sister anunciou que vai começar uma turnê global para conhecer seus seguidores ao redor do planeta e promover a sustentabilidade, com as Ilhas Maldivas como ponto de partida.

Com estreia marcada para 1 de agosto, a ex-BBB anunciou que a turnê mundial deve ter início nas Ilhas Maldivas. Domitila contou que foi convidada pelos "hotéis mais luxuosos e verdes" do local para falar sobre "green luxury", cobinando a sustentabilidade com o luxo em uma proposta temática para o primeiro mês da turnê. "Passagens chegaram ontem", garantiu a artista.

Ainda no tema de agosto, Domitila deve passar por Fernando de Noronha para promover a sustentabilidade local. Posteriormente, a ex-BBB prometeu marcar presença em países da América Latina e da África, além de garantir novos destinos pela frente. Ao longo da entrevista, a artista também denominou o projeto como Domi Global Tour e Domitila Global Tour.

