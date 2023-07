Tarólogo alerta para saúde de Domitila do BBB 23: 'Precisa se cuidar'

Tarólogo fez suas previsões para o futuro de Domitila, do BBB 23, e alertou para possíveis problemas de saúde da artista

Domitila Barros (39), uma das participantes do BBB 23, teve um ano recheado de novidades desde sua estreia no reality show da Globo. Em conversa com a Contigo!, o tarólogo Val Couto fez suas previsões para o futuro da artista e alertou para possíveis problemas de saúde da ex-sister: "Precisa se cuidar".

"Domitila precisa tomar muito cuidado com problemas ligados ao estômago. Precisa se cuidar muito em relação à saúde", alertou o tarólogo após ver as previsões para a ex-participante do BBB 23 em suas cartas. Val Couto acrescentou que, enquanto a saúde da artista precisa de cuidados, a vida profissional da ex-BBB ainda deve ser repleta de conquistas: "A Domitila terá muita felicidade e muito brilho chegando para a vida dela. Propostas muito boas, vai assinar documentos e contratos bons".

Com um futuro de Domitila na TV para além do BBB 23, o tarólogo também previu que a artista deve estrear carreira em novelas, além de trabalhos como apresentadora de programas televisivos. "Vai para novelas, vai fazer alguma coisa em relação a novelas na vida dela. Vejo um crescimento muito grande [nessa área], mas também vejo ela vindo a se aventurar como apresentadora", afirmou Val Couto.

Leia também: Marvvila realiza sonho de infância e celebra representantividade no BBB 23: 'Luta'