Domitila entrega bastidores do BBB e abre o jogo sobre eliminação: 'Cancelada'

Durante live com a CARAS, Domitila abriu o jogo sobre possíveis motivos de sua eliminação

Após sua saída do BBB 23, Domitila (38) já tem dado o que falar na internet. Durante live com a CARAS, a artista entregou os bastidores de sua participação no reality show e abriu o jogo sobre os possíveis motivos de sua eliminação.

"Quando a Sarah saiu, eu já tinha certeza que a próxima era eu. Não precisava nem me esforçar, era só fazer as minhas malas e me preparar para ir embora para casa. Eu tinha esperança até a [eliminação da] Sarinha, mas quando ela saiu, eu falei: 'Pronto, acabou. Não vai rolar mais nada aqui não. O Brasil me odeia, o Brasil me cancelou, os meus erros nunca serão desculpados'. Eu saí com medo disso. Mas quando a gente sai, a gente vai direto para um bate papo com a Patricia e com a Vivian Amorim. Elas mostram uns vídeos e explicam as coisas. Aí já dá para entender que foi uma edição muito plural, onde muita gente gostou de muita gente. Então já fiquei mais animada que não estava totalmente cancelada", compartilhou Domitila .

A ex-sister ainda acrescentou que, quando estava no BBB, pensou nos possíveis motivos de sua eliminação: "Quando eu estava lá dentro e nas primeiras 24 horas depois que eu saí, eu imaginava que o que tinha me eliminado tinha sido o fato de que eu me expus muito. Quem nada fala e nada faz, nada erra. E eu estava sendo muito confrontada com isso de: 'Você errou, você é incoerente, todo mundo é perfeito. Ninguém nunca errou, mas você errou'. Eu saí pensando que eu tinha sido eliminada pelos meus erros. Aí eu falei: 'Vou assumir meu B.O., errei mesmo mas vamos aprender com isso'. Foi uma coisa muito importante para mim".

"O segundo motivo pelo qual eu achava que tinha saído, é que tive confrontos que talvez fossem 'desnecessários'. Quando eu saio, deixo o Alface e fico me comparando com o top 5, o que eu fiz de diferente. Alguma coisa eu fiz de diferente que me colocou para fora. E eu imaginava que fosse o tema 'erros e incoerências da Domitila' e o tema 'eu me expus muito'", revelou Domitila.