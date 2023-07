Marvvila realiza sonho de infância e celebra representantividade no BBB 23: 'Luta'

Em entrevista à CARAS Brasil, Marvvila falou sobre realizar seu sonho de infância e celebrou a representatividade no BBB 23

Marvvila (24), cantora de pagode, foi uma das participantes do BBB 23. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista falou sobre realizar seu sonho de infância de cantar com Péricles (54) e celebrou a representatividade no reality show: "Luta".

"Esse BBB foi a edição com mais participantes negros da história, e isso tem uma força muito grande. Cresci sem muitas referências de mulheres negras nesses lugares importantes, nas capas de revista, nos programas de TV. Saber que eu pude representar a maior parte da população brasileira e mostrar que, sim, podemos ocupar esses espaços, foi muito especial. Hoje, recebo muitas mensagens de meninas que estão deixando o cabelo natural crescer porque me viram na TV. Isso não tem preço", declarou Marvvila .

"Sendo mulher negra, qualquer coisa que a gente quer fazer é uma luta. As pessoas não acreditam muito no nosso potencial, acham que não podemos ocupar alguns lugares. Mas tanto na música quanto no BBB, eu dei meu máximo e sempre fui verdadeira com o que eu sinto, sempre acreditei em mim", acrescentou a ex-BBB.

Com uma amizade com Sarah Aline (25) dentro do reality, a ex-sister garantiu que a colega trouxe muita força no programa e que pretende levá-la para a vida toda: "Todo mundo viu que minha amizade com a Sarah foi profunda e quero ela muito por perto. Mas todos nós [participantes] viramos muito amigos. Recentemente, comemorei meu aniversário e quase todos foram. Essa experiência uniu a gente para sempre".

Marvvila também explicou que, após a experiência no programa, não voltaria a participar de um reality show: "Sempre fui viciada em BBB e me imaginava ali dentro. Mas, agora que já passei por essa experiência, não me imagino novamente em algum outro reality. Saí do BBB muito orgulhosa de quem fui. Acho que fui verdadeira o tempo todo e não faria nada de diferente".

Além do BBB 23, Marvvila pretende expandir a carreira de cantora com uma segunda parceria com Péricles, seu ídolo de infância, e compartilhou: "Sou muito fã do Péricles, desde novinha. Meu sonho era cantar com ele. Até que recebi o convite dele para cantar no DVD 'Pagode do Pericão' e firmamos essa parceria [em 2019]. Agora, foi a vez de chamá-lo para cantar em um projeto meu. O reencontro foi o melhor possível, ele sempre é muito generoso".

"É muito louco ser amiga dos seus ídolos", adicionou a artista."Estou muito ansiosa para colocar esse projeto no mundo e ver a reação do público com mais uma parceria minha com o Péricles. Queríamos lançar um álbum para marcar a nova etapa da minha carreira, transformar o meu show e preparar um audiovisual bonito para este ano ainda", explicou Marvvila sobre o lançamento do álbum Minha Vez.

Leia também: Paula relembra recorde de eliminação no BBB 23 e reflete sobre impacto: 'Mudou a minha vida'

Para o futuro, Marvvila destacou que, apesar dos desafios, pretende ter muitas realizações pela frente e se tornar um exemplo: "É um lugar desafiador. Em qualquer área que a gente trabalhe, estamos sempre sendo julgadas, nosso talento é sempre analisado. Já passei por muitas situações de preconceito, sim. Mas, ao mesmo tempo que tem alguns jogando para baixo, tem muito mais gente torcendo pelo nosso sucesso e se inspirando na nossa caminhada. E é isso que eu quero ser, um exemplo para meninas pretas e jovens cantoras".