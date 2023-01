Ludmilla brigou com Marvvila do BBB 23? Entenda polêmica entre cantoras

Integrante do time Camarote do BBB 23, Marvvila protagonizou polêmica com Ludmilla no passado

Uma das integrantes do time Camarote do BBB 23, a cantora Marvvila (23) é conhecida por ser uma das poucas mulheres que trabalham no mercado do pagode no Brasil. No entanto, o que poucos sabem é que a carioca ganhou destaque na mídia após ser agenciada por Ludmilla (27), com quem acabou protagonizando uma polêmica nos últimos anos.

A confusão envolvendo as duas cantoras surgiu após o lançamento do EP Numanice, em 2020. Na época, as duas fizeram uma parceria na música Não é por Maldade, um dos sucessos do então projeto especial da funkeira. Mas apesar de apresentar números surpreendentes, a faixa acabou saindo repentinamente de todas as plataformas digitais .

A situação da música acabou acendendo um alerta nos fãs das cantoras, que logo perceberam que elas não estavam mais se seguindo nas redes sociais. O caso se complicou ainda mais após Lud lançou a versão ao vivo do Numanice e chamar Bruno Cardoso, vocalista do grupo Sorriso Maroto, para regravar a música.

Em resposta, a assessoria de Marvvila negou qualquer briga com Ludmilla: "O que aconteceu foi que a Ludmilla gravou um EP com a participação da Marvvila e, atualmente lançou um novo projeto regravando a música. Isso acontece o tempo todo universo da música".

Mas conforme o portal Em Off, existe uma justificativa para o rompimento entre as duas: ciúmes. A publicação afirmou que Ludmilla teria ficado revoltada após Marvvila, que faz parte da mesma gravadora, passar a ganhar um forte investimento na carreira. Por conta disso, as duas, que até então eram amigas, acabaram se tornando concorrentes diretas.

Um detalhe curioso sobre a confusão entre as duas, é que Ludmilla teria sido a responsável por levar Marvvila para a Warner Music. Se sentindo apunhalada, a esposa de Brunna Gonçalves agendou uma reunião com a direção da gravadora e acabou não sendo ouvida.

Atualmente a primeira versão de Não é por Maldade apenas pode ser conferida pelos fãs das artistas através de um trecho retirado de uma live feita por Ludmilla em 2020 - mesma transmissão em que a funkeira acabou caindo na piscina.