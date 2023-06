Paula relembra recorde de eliminação no BBB 23 e reflete sobre impacto: 'Mudou a minha vida'

Em entrevista à CARAS Brasil, Paula, do BBB 23, refletiu sobre seu impacto no Brasil e falou sobre experiências após o reality

Paula Freitas (28), que foi eliminada do BBB 23 com 72,5% dos votos e bateu o recorde de rejeição da edição, deixou claro que a participação de quase um mês no programa teve um efeito prolongado na sua vida fora da casa mais vigiada do Brasil. Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora falou sobre as experiências que viveu após o reality, relembrou o recorde de eliminação e refletiu sobre seu impacto no Brasil: "Mudou a minha vida".

"Deixei um impacto no Brasil, bom ou ruim. As pessoas foram impactadas pela minha presença. Não é à toa que eu tive a maior rejeição do programa e também fui a mais aceita quando foi para sair da casa de vidro para a casa do Big Brother. Então, eu digo que o Brasil me amou e me odiou em proporções altíssimas. De alguma forma, bateu forte neles a minha presença e a minha participação. Muita gente mesmo vem até mim, me parabeniza e fala que não queria que eu tivesse saído. Outros falam: 'Não, ela merecia mesmo. Tinha que ter ido embora antes'. Tem pessoas para tudo, mas eu me sinto realizada", compartilhou a ex-BBB.

Apesar de ter passado menos de um mês dentro da casa mais vigiada do Brasil, Paula ressaltou que a participação no BBB 23 teve muitos reflexos na sua vida: "A minha trajetória no BBB foi curta, mas durou exatamente o tempo necessário. Saí em um período que foi no Carnaval, conheci muitas pessoas, fiz boas relações. Para mim, foi uma época muito boa, muito gostosa. Gosto muito de conversar com as pessoas, então o jogo durou pouco tempo, mas me fez criar laços que até hoje perduram na minha vida. Consequentemente, mudou a minha vida em um ângulo de 360°. Estou muito feliz e me sentindo muito realizada".

"De Paula de hoje para Paula de antes do BBB, ia dizer assim: 'Mana, te prepara porque você vai viver os melhores dias da sua vida. Vai viver, comer, visitar, conhecer coisas surreais que tu nunca imaginou. Vai vestir, calçar, se perfumar, poder provar situações e lugares que nunca imaginou. Só te prepara e deixa seus pézinhos no chão", complementou Paula .

Antes do BBB 23, a influenciadora atuava como biomédica e, mesmo sem trabalhar com a área atualmente, revelou que pretende encontrar algum meio de continuar com sua paixão: "A biomedicina é algo que, até hoje, mexe muito comigo. Ainda me vejo levando a biomedicina para dentro da minha nova vida e levando todo o meu conhecimento para as pessoas. Não sei como. Estou tentando entender, mas ainda não consigo. Não me vejo longe da biomedicina, amo ser biomédica".