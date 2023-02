Eliminada do BBB 23, Paula fala sobre revolta de fãs de Juliette: "Fora de contexto"

Ex-BBB Paula lamenta eliminação do BBB 23 e desabafa sobre comentário polêmico sobre Juliette

Quarta eliminada do BBB 23, Paula Freitas (28) anda arrependida do que acabou falando durante o confinamento. A famosa confessou que ter citado o nome de Juliette (33) dentro do confinamento pode ter gerado revolta em algumas pessoas e influenciado sua saída do reality global.

Em entrevista à CARAS Brasil, a famosa abriu o coração e lamentou a repercussão negativa sobre o comentário que aconteceu durante o jogo da discórdia. Segundo a ex-BBB, certamente isso foi decisivo para ela não permanecer no jogo.

"Isso que me preocupou, porque eu acho [a Juliette] fod* para caralh*. Então quando eu falei com muita raiva, saiu fora de contexto. Não foi sobre a Ju, mas sobre a Marília. Para mim ela queria ser a Juliette e Juliette só tem uma. Com certeza foi isso que me eliminou nesse momento do jogo", declarou.

Na época, Paula ficou irritada com as acusações feitas por Marília Miranda durante o jogo da discórdia e acabou comparando a sister, que é também é maquiadora, com a vencedora do BBB 21: "Quer dar uma de Juliette, pobre, sofrida".

A situação não pegou bem e acabou gerando altas críticas entre os internautas. Muitos entenderam que Paula estaria afirmando que Juliette "se fez de coitada" para ganhar o prêmio do programa. "A pobre da Juliette até quando não faz nada é citada e humilhada em rede nacional", disse um fã.

LIDANDO COM A FAMA

Curtindo os privilégios da fama, Paula, que saiu dias antes de se iniciar o Carnaval, foi vista na Marquês de Sapucaí. Ainda se acostumando com o mundo dos famosos, ela garantiu que precisou manter os pés no chão para não deixar seu maior medo se tornar realidade após ser reconhecida nas ruas.

"O meu maior medo é esquecer quem eu sou e me deslumbrar com isso aqui, porque isso aqui é muito bom. Famosos, comida, bebida, close, fotos, isso é muito bom. Se você não tiver os pés no chão, você se deslumbra e esquece de quem você é. Então isso aqui é muito louco", desabafou ela, que acabou de se mudar para o Rio de Janeiro.

Paula també, revelou que ficou muito assustada com a fama repentina quado saiu do BBB e que começou a fazer terapia porque não estava preparada para lidar com a situação."Eu travei, não aguentei. Muito mais do que tirar foto, as pessoas queriam conversar", contou Paula sobre a primeira experiência com os fãs fora do reality.