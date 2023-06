Cotada para A Fazenda 15, influenciadora estaria mirando BBB; saiba quem

Ex-cunhada de Carlinhos Maia teria recusado convite para participar de A Fazenda por desejo de entrar no BBB

Com a divulgação dos possíveis cotados para a próxima edição do reality A Fazenda, da RecordTV, o nome da influenciadora Emily Garcia (21) voltou à tona. Segundo informações do portal O Dia, a ex-cunhada do humorista Carlinhos Maia chegou a ser convidada para a 15ª temporada do programa, porém, teria recusado o convite para aguardar o BBB.

Emily teria sido convidada duas vezes para integrar o elenco de A Fazenda, porém, ela teria preferido seguir seu sonho e esperar por um convite para entrar em alguma edição do BBB . Hoje, a influenciadora digital e modelo tem mais de 14 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram, onde costuma mostrar cliques profissionais e momentos com seu filho, Miguel.

A modelo se tornou bastante conhecida na mídia ao invadir a casa do ex-marido, Babal Guimarães, com um martelo nas mãos após o acusar de agressão física e conseguir uma medida protetiva. Babal é irmão de Lucas Guimarães, marido do humorista alagoano, e acumula mais de 6 milhões de seguidores em seu perfil oficial do Instagram.

Além da confusão pública, Emily trabalha como influenciadora digital e modelo. Ela começou sua carreira na internet em 2018, com um canal no YouTube que chegou a ter mais de 1,5 milhão de inscritos. Em 2020, ela deixou a plataforma de vídeo e decidiu se dedicar ao Instagram. Seu primeiro convite para participar do reality A Fazenda teria chegado pouco depois de engravidar.

Leia também:Wanessa Camargo diz que recusou convite para participar do BBB e expõe motivo

Além do envolvimento com o ex-marido, Emily já namorou também o youtuber Rezende, ex da empresária e influenciadora digital Virgínia Fonseca. Na época do fim do namoro, rumores apontaram que o criador de conteúdo teria se envolvido com a ex, que hoje é casada com Zé Felipe, porém, nenhum dos dois se pronunciou sobre o assunto.