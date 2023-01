BBB 23: Marvvila revela o motivo para ter mudado a grafia do seu nome

Marvvila, do BBB 23, entrega ajuda de Arthur Aguiar no momento em que decidiu mudar o seu nome artístico

A cantora Marvvila está confinada na casa do BBB 23, da Globo, e revelou uma curiosidade dos bastidores de sua carreira artística. Batizada como Kássia Freire Marvila, ela decidiu usar o sobrenome como nome artístico e quis dar uma mudada. Então, ela recebeu a ajuda do ator e cantor Arthur Aguiar.

Marvvila contou que foi Arthur quem sugeriu para que ela colocasse dois 'V' em seu nome por causa da numerologia. "Foi o Arthur Aguiar: na época eu fiz backing vocal para o disco dele, que mandou colocar dois 'Vs'. 'Porque eu fiz numerologia aqui e com dois 'Vs' que está dando certo. Com dois 'Ls' não vai bater. Se você faz a logo, faz esses dois 'Vs' virar um 'M' e vai bater'", lembrou ela sobre a conversa com o amigo.

Então, Fred Nicácio perguntou: "Arthur é numerólogo também?". E ela respondeu: "Ah, ele gosta também". Vale lembrar que Arthur Aguiar foi o campeão do BBB 22.

Marvvila dizendo que foi o Arthur quem sugeriu o nome artístico dela com 2Vs. A cara de merda do Nicácio… pic.twitter.com/VxMpwhUYGV — San ✨ (@FAZENDEIRAR) January 23, 2023

Saiba mais sobre Marvvila

A cantora Marvvila tem 23 anos, é do Rio de Janeiro e é conhecida como A Pagodeira, que é o título de uma de suas músicas de sucesso. Ela descobriu a paixão pela música na igreja e chegou a cantar gospel, mas se encontrou no pagode. Ela já participou do The Voice Brasil, gravou um DVD de pagode que tem mais de 40 milhões de streams de áudio e vídeo, e também cantou no Rock in Rio.

Ela se considera uma mulher empoderada, sonhadora,alegria, amiga, verdadeira e leal. Ela diz que é um pouco desligada e cabeça dura, com gênio forte. “Sou transparente, minha expressão na hora muda; ter senso é obrigatório. Não gosto de entrar em uma treta, mas nas minhas discussões eu faço questão de mostrar quando estou certa”, disse ela.

Ela diz que aceitou ir ao BBB para ganhar o prêmio final. “No Big Brother Brasil, as pessoas podem esperar uma menina muito verdadeira e sonhadora que está indo lá para ganhar, para sair milionária. Uma preta pagodeira que quer mostrar a sua arte e a sua garra”, declarou.