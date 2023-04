Domitila avalia cobranças e privilégios de colegas do BBB: 'Humilhação'

Em entrevista à CARAS Brasil, Domitila revelou cobranças para ser perfeita no BBB e ainda expôs privilégios de colegas do reality

Eliminada do BBB 23 na reta final, Domitila (38) já deixou claro que nem sempre ganhar é vencer. Em entrevista à CARAS Brasil, a ativista avaliou sua participação no reality show, revelou as cobranças para ser perfeita e ainda expôs os privilégios de colegas do BBB.

"Em muitas situações, eu também queria gritar, falar palavrões. Mas eu não tenho esse privilégio de estar em rede nacional, com o discurso social e empoderado de Domitila Barros favela venceu, com aquele tipo de coisa na minha boca", revelou Domitila ."Quando eu não falo palavrão, quando eu tento falar coisas coerentes, não é porque eu quero ser perfeita. É porque eu estou no horário nobre e eu tenho responsabilidade. Não é porque eu sou Miss, é porque quando a gente vem da favela já fala: 'Sou pobre, mas sou limpinho'. Eu não quero que ninguém tenha medo da gente. Eu fiz um mestrado em quatro línguas para chegar no horário nobre da Globo e ficar falando palavrão? Não foi para isso que eu estudei. Então não era sobre perfeição, era sobre consciência e responsabilidade" compartilhou.

"Eu não precisava provar o tempo todo que eu era perfeita, não foi nem minha intenção. Foi uma coisa criada ali dentro, pelos outros concorrentes, para me vulnerabilizar. Era o único espaço onde eles podiam fazer isso. Eles não podiam dizer você é preta e feia, seu cabelo é horroroso, eu odeio o seu sotaque, sai de perto de mim porque eu não aguento escutar essa voz com o seu sotaque. Eles não podiam dizer isso, porque eles foram brifados para isso. Mas eles podiam falar: 'Não quero conversar com você agora', 'Como ela é uma ativista e faz isso?'", desabafou a ex-BBB. "Viver isso lá é pior do que assistir aqui fora. Você se sente em uma humilhação", adicionou.

Domitila revelou que se decepcionou, principalmente, com Key Alves (23) e Gabriel Santana (23) após deixar o reality show. Ela também revelou que ficou horrorizada depois de assistir algumas cenas do reality show com sua equipe: "A Bruna também, a música que ela canta, que só falta me chamar de macaca e a Sarah de escrava Isaura, eu fiquei chocada. Aí falam: 'Não, mas foi depois de uma festa, a pessoa estava bêbada'. Gente, eu ia para a festa também e eu defendia responsabilidade. Os meninos foram expulsos porque perderam a responsabilidade no contexto de uma festa. Aí quando eu vejo esse vídeo e vejo o Gabriel Santana aplaudindo e fazendo ritmo para a música, eu fico chocada".

Leia também: Domitila, do BBB, reage a resposta de Taís Araújo e marca viagem com famoso

"São coisas que, hoje, eu ainda não posso falar que deixei no jogo. Porque a gente fala: 'o que acontece no jogo, fica no jogo'. Mas quando você usa a minha mãe, o meu sotaque, o meu ser e no que eu acredito para fazer VT, eu acho difícil dizer que isso é o jogo", finalizou Domitila.