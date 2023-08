Diogo Almeida entrega spoiler de Amor Perfeito: 'A gente descobre'

Diogo Almeida falou sobre cenas futuras de seu personagem em Amor Perfeito

Diogo Almeida (38), que estrela Amor Perfeito como um dos personagens do casal protagonista ao lado de Camila Queiroz (30), intérprete de Marê no folhetim, ainda tem um longo caminho na trama das seis com o papel de Orlando. A Globo recebeu a imprensa nos bastidores da gravação da novela das seis e, com presença da CARAS Brasil, o ator falou sobre cenas futuras do personagem na produção e ainda entregou spoiler da novela: "A gente descobre".

"Hoje gravamos uma cena muito importante também, que é uma cena em que a gente fica sabendo, a gente descobre que a mãe que a gente sempre pensou que fosse a mãe do Marcelino. A gente vai atrás dela, gravamos essa cena em que ela revela que não teve um menino e, na verdade, teve uma menina", adiantou o ator de Amor Perfeito para o casal de protagonistas da trama.

"A esperança do Orlando e da Marê transcende, eles ficam muito esperançosos de que o Marcelino pode ser o filho deles. Foi uma cena muito importante, que a gente gravou com muita emoção. Eles vão mostrar de uma maneira diferente, mas não posso revelar. Estou fazendo suspense", completou Diogo Almeida sobre o spoiler da futura cena da novela.

Com altas expectativas para o momento de descoberta e reencontro de Marê, Orlando e Marcelino, vivido por Levi Asaf (10), como família, o ator ainda acrescentou o que espera da gravação da aguardada cena e refletiu sobre as emoções nos bastidores de Amor Perfeito: "A gente se emociona muito nessa novela. Tem dias que a gente grava uma cena de emoção atrás da outra. A gente criou muitas expectativas para esse dia e essa cena, que a gente não gravou ainda".