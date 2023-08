Nicolas Prattes festeja leveza de Fuzuê com referência a super-herói: 'Melhor escolha'

Nicolas Prattes, que vive Miguel em Fuzuê, festejou leveza da novela após estrelar Todas as Flores

Nicolas Prattes (26), que estrelou Todas as Flores como Diego, embarcou em uma nova trama como o personagem Miguel em Fuzuê. A Globo recebeu a imprensa nos bastidores da gravação da novela das sete e, com presença da CARAS Brasil, o ator festejou a leveza da produção e ainda entregou referência a super-herói no papel: "Melhor escolha".

"A nossa figurinista tem o Clark Kent no quadro de referências dela. Todo mundo de cara já falou, no capítulo dois já estavam: 'Nossa, está meio Clark Kent'. Aí ele começa a ter um pouco mais de atitude e ações de adrenalina e acho que a galera vai comparar mais ainda. Mas é uma referência total", compartilhou o ator de Fuzuê, que, assim como Clark Kent, o Super-Homem, usa óculos na trama.

"Faz muita diferença. O óculos é para longe, mas a gente quer colocar ele na maior quantidade de cenas possíveis, porque marca muito o personagem. É o diferencial [...] Tinha tempo que você não via uma figura dessas, então falei: 'Já que tem uma gagueira e um tique...'. E ele é advogado na faculdade de direito, que é uma das faculdades que você mais lê, então tem a vista cansada. Tudo fez sentido", acrescentou Nicolas Prattes sobre a referência ao personagem.

Após viver uma trama pesada em Todas as Flores, o ator entregou que recusou papel para repetir densidade e escolheu viver leveza de Fuzuê: "Tudo o que eu queria era gargalhar depois de [Todas as Flores]. Essa novela [Fuzuê] proporciona que a gente dê risada e chore na mesma cena. De repente, ela te leva para um caminho com novas emoções. Isso é a melhor coisa, surpreeender e pegar um lado que a pessoa não estava esperando. Às vezes, nem os atores estão esperando, imagina o público. Tinha até a possibilidade de fazer uma outra coisa densa de novo e eu falei: 'Pelo amor de Deus, eu quero rir, quero leveza'. E aí vim para Fuzuê, foi a melhor escolha da minha vida".