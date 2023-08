Edson Celulari é paizão na vida real e em ‘Fuzuê’: “Tudo junto e misturado”

Em coletiva de imprensa de ‘Fuzuê’, Edson Celulari abre o coração sobre paternidade após os 60 anos na vida real e na nova novela da Globo

A CARAS Digital participou da coletiva de imprensa de Fuzuê, a próxima novela da Globo, onde o ator Edson Celulari abriu seu coração para compartilhar sua experiência como pai após os 60 anos, tanto na vida real quanto em seu novo papel na trama. O artista dará vida ao patriarca da família Braga, Nero, que comanda a loja Fuzuê.

Após cinco anos longe das telinhas da emissora, Edson vibrou com seu retorno: "Que alegria de participar desse projeto com tanta gente que já trabalhei e também com muita gente nova, é o famoso tudo junto e misturado. O Nero é um personagem incrível, que transborda amor, brasilidade, positividade e energia”, ele declarou.

Na sequência, Celulari falou sobre a paternidade de Nero: “Ele é muito impulsivo, muito forte, esse personagem é um prazer! E ele é um pai, um grande pai, amoroso, enlouquecido pelos filhos. Ele não entende porque o Miguel saiu de casa para estudar em Portugal e ele se agarra a esse filho”, o ator deu mais detalhes sobre o papel de Nicolas Prattes na trama.

“Cada filho é um filho, é algo que eu digo pros meus próprios, tem essa coisa de ter um olhar para cada um. Já a idade é independente, eu tenho uma filha de um ano e cinco meses, mas essa experiência com os outros vale pouco porque o mundo roda, tudo muda”, Edson falou sobre a pequena Chiara, do casamento com Karin Roepke, e os jovens Enzo e Sophia, fruto do antiga relação com Claudia Raia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Edson Celulari (@edsoncelulari)

“O Nero quer que os filhos se sintam felizes como ele, que veio da feira, batalhou para conquistar tudo e ao mesmo tempo ele sabe que os filhos já pegaram o fruto colhido, mas ele fala para os filhos que nunca é tarde pra plantar novamente, ele faz uma comunidade, é um lindo personagem e a paternidade é extremamente forte”, o ator emocionou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Edson Celulari (@edsoncelulari)

Filha caçula de Edson Celulari dá um show de fofura durante passeio em família:

Recentemente, o ator Edson Celulari aproveitou uma manhã em família passeando em um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O artista estava acompanhado pela esposa, a atriz Karin Roepke, e a filha caçula, a pequena Chiara, que roubou a cena nos flagras e deu um show de fofura durante o passeio. Confira os registros!