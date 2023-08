Cantor em Fuzuê, Micael Borges abre o jogo sobre convite para o BBB: 'Não tive coragem'

Durante coletiva de imprensa de Fuzuê, na qual a CARAS Brasil esteve presente, Micael Borges entregou relação entre novela e boatos de participação no BBB

Micael Borges (34), que vai estrelar Fuzuê, próxima novela das sete, como o cantor Jefinho, já foi cotado para participar de várias edições do BBB. Durante coletiva de imprensa, na qual a CARAS Brasil esteve presente, o ator entregou relação entre novela e rumores da participação no reality e abriu o jogo sobre convite: "Não tive coragem".

"Já me chamaram para o BBB. Não tive coragem na primeira edição com famosos. Envolve muita coisa, é muito delicado. Sou pai, tenho um filho de nove anos. O máximo que posso, fico presente para o meu filho, acompanhando e fazendo a minha parte com a minha esposa, estou sempre presente. Aí entrar em um BBB da vida envolve várias questões que acho que são para uma galera que está mais de boa, em outra fase", compartilhou Micael Borges .

Apesar das questões, o ator de Fuzuê avaliou a possibilidade de participar do BBB: "Não descarto a possibilidade, mas sempre bate na trave da minha cabeça, não consigo. Tenho muita vontade, mas se pudesse ser um programa que você vai lá, experimenta e pode sair. É assim, mas tem as consequências de pedir para sair".

"[Os rumores] que saíram dessa vez de que eu estaria no BBB foi quando vim aqui para falar com o pessoal sobre a novela. Acho que alguém viu e aí já começaram a falar", acrescentou sobre os boatos de que seria um dos participantes do BBB 23.

Com uma longa carreira no meio da atuação, o ator ainda refletiu sobre a exposição na mídia e respondeu se teria medo de ser cancelado caso participasse do BBB: "Se eu fosse mais novo, sim, porque tem a imaturidade de não pensar muito no que falar, mas hoje em dia acho que não me preocuparia muito com isso. Acho que a vida já é um BBB, a galera esquece. Pode ter certeza que a galera que vacila lá dentro, vacila na vida. Vai em uma festa e vacila, toma um álcool e vacila. Acho que o álcool, não só lá dentro como na vida, é o inimigo de todos os seus objetivos. Se você se deixa levar, é um fator muito grave para a galera que se perde".