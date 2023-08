'Escrevo a novela que eu gostaria de assistir', declara Gustavo Reiz, autor de Fuzuê

Em entrevista à CARAS Brasil, Gustavo Reiz, autor de Fuzuê, fala sobre a estreia na faixa das sete e relembra trajetória na teledramaturgia

Gustavo Reiz (41) se prepara para estrear sua primeira novela como autor na Globo: Fuzuê. Formado em História, o fluminense de Niterói chegou à emissora carioca em 2019 e entrou para a fila de um dos horários em que mais sonhava escrever. Cheio de ideias e motivado para trabalhar na emissora em que cresceu assistindo, ele será responsável por comandar ao lado de uma equipe de quatro colaboradores os roteiros da 99ª novela das sete, prevista para estrear no próximo dia 14 de agosto.

Em entrevista à CARAS Brasil, Reiz afirma que é movido desde sempre pelo prazer de escrever, de fazer aquilo que ama, e ter a possibilidade de trazer algo bom para o telespectador. "Escrevo a novela que eu gostaria de assistir, ponho todo meu sentimento naquelas tramas e vidas. Se é para o público se divertir, eu tenho que me divertir também. Isso me motiva bastante", declara.

De acordo com o autor, Fuzuê pode ser definidida como uma uma comédia romântica, uma novela "leve e divertida", que traz todos os elementos do folhetim que o tornaram um apaixonado pelo gênero: o romance, o humor, os mistérios, personagens com características e nomes bem peculiares, tramas familiares, reviravoltas, características bastantes presentes na faixa. "É uma novela para divertir e emocionar, trazendo leveza para o público", conta.

Fã confesso de Vai na Fé, atual folhetim do horário, Gustavo Reiz garante que vibra com o sucesso da novela de Rosanne Svartman (53), assim como o de todas as produções, e e vê como desafio para seu trabalho entregar ao público na sucessão uma história que desperte o interesse, que divirta, emocione e que traga um entretenimento de qualidade. "Quanto mais, melhor. Viva a teledramaturgia nacional!", comemora.

Gustavo Reiz ao lado do elenco e direção de Fuzuê (Foto: Divulgação/Globo)

'NOVELISTA NOVELEIRO'

Quem acompanha os bastidores de uma novela para além das câmeras sabe que o trabalho de Gustavo Reiz vem bem antes de sua chegada à Globo em 2019. O "novelista noveleiro" - como ele mesmo se autointitula - ainda aos 22 anos, foi convidado para participar de um workshop de roteiro no SBT.

À época, ele foi selecionado para integrar a equipe de autores do remake de Os Ricos Também Choram (2005), ao lado de Aimar Labaki (62). De lá para cá, Reiz avalia sua caminhada como uma trajetória de muito trabalho e dedicação. "Como a maioria dos brasileiros, eu cresci assistindo novela. Lembro que o roteiro sempre me chamava atenção; a estrutura do capítulo, as falas, as coesões de cenas, os ganchos, os temas musicais", recorda.

Aos 11 anos, a paixão pela arte levou Gustavo Reiz a fazer teatro e desde então, ele não parou de produzir. Do ator adolescente nos palcos, ele passou a escrever e produzir suas próprias peças até surgir sua primeira oportunidade na TV e conquistar seu espaço.

Em 2007, ele chegou à Record, onde ficou por 13 anos e trabalhou em quatro novelas, duas séries e uma minissérie: como colaborador de Ana Maria Moretzsohn (75) em Luz do Sol (2007), como roteirista de Milagres de Jesus (2014) e como autor principal de Sansão e Dalila (2011), Fora de Controle (2012) - ao lado de Marcílio Moraes (79) -, Dona Xepa (2013), Escrava Mãe (2016) e Belaventura (2017).

Para Reiz, a experiência adquirida ao longo de todos esses anos tornaram o seu trabalho ainda mais especial. "Eu acho que esse novelista de agora agradeceria por tudo que o autor do passado fez, abrindo mão de tantas coisas, trabalhando tanto e assumindo responsabilidades enormes desde muito cedo. E o autor do passado diria para o autor de hoje para nunca entrar no modo automático, nunca perder o brilho no olhar quando surgir uma nova ideia e o prazer de colocá-la no papel", avalia.

Gustavo Reiz na estreia de Dona Xepa (2013) na Record (Foto: Divulgação/Record)

'SUA MELHOR HISTÓRIA'

Longe de todo esse "Fuzuê" da teledramaturgia, Gustavo Reiz também vive outras histórias. Segundo ele, "sua melhor história" é o casamento com a publicitária e atriz Manuela Duarte (39), com quem está junto há 20 anos. "Coração cheio de amor", conta o autor. Juntos, os dois são pais dos pequenos Theo, de sete anos e de Miguel de um aninho, além, claro, de Sansão (12), o filho peludo de quatro patas.