Diferente dos 21 anos, Maisa escolheu look simples para seu último aniversário; relembre

Maisa posou com vestido brilhoso e decotado na noite desta segunda-feira, 22, para comemorar os 21 anos

A atriz Maisa Silva chamou atenção nas redes sociais ao posar usando um look brilhoso e recortado na comemoração da chegada de seus 21 anos, nesta segunda-feira, 22. Neste ano, ela reuniu amigos e familiares em uma festa em São Paulo e esbanjou estilo ao compartilhar fotos da noite. No entanto, a celebração dos 20 anos, que aconteceu em maio do ano passado, foi bastante diferente.

A começar pelo look, Maisa escolheu uma roupa mais simples . A jovem atriz compartilhou fotos usando um vestido curto, de alcinha, trabalhado em tons de azul e branco. Nos pés, a artista usou uma sandália de salto alto com tiras pretas e não economizou no carão na hora das poses para comemorar o aniversário.

No ano passado, a artista também passou o aniversário em um destino diferente. Maisa estava em uma viagem para Capri, na Itália, e comemorou a data especial ao lado de duas amigas. "Trio de ataque takes Capri! A viagem #Maisa20 começou e eu não poderia estar mais feliz. Sonho realizado", escreveu ela em seu perfil do Instagram, na época.

Já neste ano, Maisa encantou os mais de 47 milhões de seguidores mostrando dois looks. Além do vestido brilhoso e com recortes, a jovem atriz também compartilhou registros vestindo um look preto, de um ombro só, bastante trabalhado com paetês. "E temos mais um look porque a geminiana aqui adora uma variedade!", brincou ela, na legenda da publicação.

MAISA REFLETE SOBRE A CHEGADA DOS 21 ANOS

Também em seu perfil do Instagram, a atriz refletiu sobre a chegada da nova idade e ciclo. Atualmente, Maisa pode ser vista na série De Volta aos 15, da Netflix, que esteará sua segunda temporada em meados de julho. Na trama, ela divide o papel de protagonista com a atriz Camila Queiroz que está no ar em Amor Perfeito, da Globo.

"Ainda me sinto como na segunda foto, obrigada Deus pela vida e por cuidar tão bem do meu coração. Esse que não inveja, não guarda mágoas, que não mede esforços para ver quem ama feliz, que te ama incondicionalmente e que transborda de gratidão por tudo o que viveu até hoje!", escreveu ela, na legenda da publicação.