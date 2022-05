Maisa Silva escolhe vestido curtinho para celebrar seus 20 anos

Maisa Silva curte viagem de aniversário para a Europa e surge com look poderoso em noite especial

CARAS Digital Publicado em 22/05/2022, às 12h04

A apresentadora Maisa Silva completou 20 anos de idade! Para celebrar a data especial, ela fez uma viagem com as amigas para Capri, na Itália, e comemorou sua nova idade em grande estilo.

A estrela curtiu a noite do seu aniversário em um restaurante e caprichou na escolha do look para a ocasião. Maisa apareceu com um vestido azul estampado e curtinho. “Oi 20”, disse ela na legenda.

Antes disso, ela mostrou um vídeo no avião com as amigas e disse: “Trio de ataque takes Capri! A viagem Maisa 20 começou e eu não poderia estar mais feliz. Sonho realizado”.

Larissa Manoela faz homenagem para Maisa Silva

Neste domingo, 22, Larissa Manoela fez uma homenagem para a amiga Maisa Silva nas redes sociais. Ela destacou a amizade delas ao longo dos anos e a parceria.

"Eu ligava pra ela sem sucesso quase todo dia de manhã na busca de ganhar um PlayStation e hoje eu tenho a imensa alegria de receber ligações e mensagens dela pra falar da vida, jogar conversa fora, trocar ideias e experiências, exaltar a nossa amizade e o quanto a gente se admira e até fofocar de vez em quando. Hoje é dia dela, minha amiga, uma das melhores. Chegou aos 20 e segue cada dia mais linda, talentosa e genial. Meu desejo é que todas as melhores e mais positivas coisas invadam sua vida nesse novo ciclo. Que essa nova volta ao sol seja mágica e especial. Feliz seu novo ano! Tô sempre na torcida e vibrando por você. Brilhe e seja muito feliz SEMPRE! Feliz aniversário! Te amo", declarou.