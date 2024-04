Depois de ganhar declaração, Bruna Biancardi volta a seguir Neymar Jr

Bruna Biancardi deixou de seguir o atleta em janeiro deste ano, dois meses após eles confirmarem o fim do relacionamento de dois anos

O clima de paz entre Bruna Biancardi e Neymar reinou e tem chamado a atenção de internautas nos últimos dias, depois de passar por um término repleto de polêmicas após o nascimento da primeira filha do ex-casal Mavie. Nesta segunda-feira, 15, a influenciadora voltou a seguir o ex-namorado, depois que ele se declarou em um texto de homenagem aos 30 anos dela.

Na legenda, o craque da Seleção Brasileira surpreendeu ao se declarar para a ex encher ela de elogios: “Hoje é o dia dessa mulher maravilhosa!!! Que Deus te guie e ilumine teus caminhos. Você é incrível. Parabéns linda”, ele se derreteu pela mãe de sua filha, sem confirmar se eles reataram o relacionamento amoroso ou se mantêm apenas uma amizade.

"Fofinho! Vou até te seguir de volta", brincou a influenciadora. Bruna cumpriu a promessa e voltou a seguir o ex. Bruna também mostrou que ganhou um buquê de flores em sua data especial, mas não revelou quem a presenteou. Vale ressaltar que a influenciadora decidiu não divulgar muitos detalhes sobre o fim do relacionamento, incluindo o motivo exato do término por se tratar de um assunto particular.

Neymar já havia pedido para que Bruna voltasse a seguir ele no início do mês. O jogador publicou um vídeo em que aparecia no mesmo lugar que a ex, cobrando o follow dela: “Dá pra tu voltar a me seguir aí, por gentileza?”, disse ele. E ela disse para ele fazer uma enquete e deixasse os seguidores decidirem se ela o seguiria. Então, ele fez a enquete com a pergunta: “E aí, volta a me seguir?”. As duas opções eram: “Sim, a paz reinou”, e “Não, vamos pra rivalidade”.

