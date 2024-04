Neymar Jr faz pedido inusitado para Bruna Biancardi em vídeo

Neymar Jr surpreende ao mostrar a ex-namorada Bruna Biancardi nas redes sociais e aproveita para fazer um pedido publicamente

O jogador de futebol Neymar Jr surpreendeu os fãs ao mostrar uma imagem de sua ex-namorada Bruna Biancardi, que é a mãe de sua filha, Mavie, nas redes sociais. Nesta quinta-feira, 4, eles estavam na mesma casa e ele decidiu fazer um pedido publicamente para a jovem.

O atleta gravou um vídeo de Bruna deitada em um sofá e pediu para ela voltar a segui-lo no Instagram. “Dá pra tu voltar a me seguir aí, por gentileza?”, disse ele. E ela disse para ele fazer uma enquete.

Então, ele fez a enquete com a pergunta: “E aí, volta a me seguir?”. As duas opções eram: Sim, a paz reinou, e Não, vamos pra rivalidade.

Vale lembrar que Neymar e Bruna anunciaram a separação poucas semanas após o nascimento da filha deles, Mavie, que está com 5 meses de vida. Apesar do fim do namoro, eles têm uma boa convivência e são vistos juntos em prol da filha.

Vídeo de Mavie encanta os fãs dos pais

Um novo vídeo da pequena Mavie, de 5 meses, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, repercutiu nas redes sociais nesta quarta-feira, 3. A mamãe coruja compartilhou a imagem da herdeira dando risada enquanto familiares cantavam uma música.

Nas imagens, Mavie estava em pé no trocador com a ajuda de uma amiga quando caiu na risada ao ouvir uma música. O sorriso encantador da bebê roubou a cena e viralizou na internet.

Na legenda, Bruna escreveu: “Razão dos meus dias”.