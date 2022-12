Deolane e as polêmicas: Advogada desistiu de reality e foi alvo de investigação na Justiça

Em ano de altos e baixos, Deolane também recebeu mais de 50 multas e teve bens apreendidos

Deolane Bezerra (35) teve um ano de altos e baixos. A advogada, DJ e influenciadora digital começou 2022 recebendo mais de 50 multas de trânsito, chegou a ser alvo de uma investigação na Justiça e terminou com muitas críticas de internautas e telespectadores após sua participação no reality A Fazenda 14, da RecordTV –do qual, inclusive, desistiu.

Em janeiro, a viúva do cantor MC Kevin (1998-2021) já surpreendeu seus fãs ao mostrar as 53 multas de trânsito que recebeu pelos Correios. Na época, ela disse que iria descontar o valor das penalidades do salário de Jader, seu motorista particular. “Só para começar o ano bem.”

Na ocasião, ela gravou seu motorista e as multas espalhadas em cima da mesa. “Você também tem que perceber que nós passamos um ano muito difícil, tá, Deolane? Só isso que eu tenho para te falar, foi um ano muito difícil para nós. Tem que ter uma compreensão”, disse Jader. Ela respondeu: “Você vai me pagar”.

Alguns meses depois, em julho, a advogada teve seus bens apreendidos ao ser alvo de uma investigação policial, que a acusava de estar relacionada com um site que atuava no segmento de jogos e apostas esportivas. Dois carros de luxo de sua coleção, um Porsche e uma Land Rover Discovery foram apreendidos na ação.

Ela chegou a fazer piada com o fato de estar sem seus carros. “Oh, gente, devolve pelo menos um carro, tô doida pra sair, hoje é sábado”, escreveu em seu perfil oficial do Twitter, na época. Porém, a influenciadora também foi às redes para se pronunciar sobre a revista e investigação, e afirmou que tinha todos seus bens declarados. A DJ ainda contou que teve a informação vazada por um funcionário do condomínio onde vive e alegou ter sido vítima de excesso de autoridade policial.

“Houve excesso de autoridade policial porque no mandado de busca e apreensão expedido pela juíza, ela pede que sejam apreendidos os objetos de origem ilícita, nada disso foi encontrado, além de celulares e computadores. Ou seja, apreensão de veículos não tem mandado. Estou tranquila, é tudo declarado. Tudo é declarado. Do mesmo jeito que foi, irá voltar”, disse.

Deolane conseguiu recuperar os carros em dezembro, cinco meses após a apreensão. No dia 14 ela fez uma série de Stories em seu perfil do Instagram para comemorar a volta de seus bens. “Voltou, voltou! P*rra! Fala aí agora. Invejoso passa mal. Tudo declaradinho. O imposto de renda da mãe está em dia”, exclamou a advogada.

A FAZENDA, CANCELAMENTO E DESISTÊNCIA

Em meados de setembro, Deolane foi anunciada como um dos nomes participantes da 14ª edição do reality A Fazenda. A participação da influenciadora no confinamento chocou diversos fãs, já que ela fazia parte do grupo de personalidades que apoiavam a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e estaria no programa durante as votações.

“Creio que eu não serei o grande nome [da edição]. A vida fora da Fazenda ou número de seguidores não diz sobre ser a grande pessoa do reality, mas sim quem se destacar lá dentro”, disse ela, no dia em que foi anunciada como peoa.

Ela começou a edição rendendo memes e sendo elogiada nas redes. Porém, com o andar da edição –marcada por brigas pesadas– a advogada começou a ser duramente criticada. Internautas chegaram a pedir o cancelamento da viúva de MC Kevin após ela zombar de Thomaz Costa, que falou sobre uma suposta tentativa de suicídio no programa.

No início de dezembro, a DJ desistiu da competição. Ela deixou a sede do reality após receber notícias sobre o estado de saúde de sua mãe, Solange Bezerra, que estava internada na UTI do Hospital São Luiz, em São Paulo. Um dia antes de sua desistência, suas irmãs Danielle e Dayanne já haviam ido ao local do confinamento para pedir a saída de sua irmã.

Após deixar o reality, Deolane ainda foi vista curtindo a Farofa da Gkay, em Fortaleza, e a festa Garota Vip, em São Paulo, ao lado de suas colegas de confinamento Pétala Barreiros e Bia Miranda. Pétala também abandonou o programa um dia após Deolane pedir para sair. Já Bia Miranda continuou até a final e foi a vice-campeã, ganhando um carro zero quilômetro.