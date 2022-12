A Fazenda 14: Deolane Bezerra promete revelar motivos por trás de sua saída

Advogada Deolane Bezerra diz estar recolhendo provas para fazer revelação contra RecordTV

Depois de deixar o confinamento do reality show rural A Fazenda 14, a advogada Deolane Bezerra veio à público em suas redes sociais nesta terça-feira, 6, para falar sobre o abandono do programa. Ela prometeu se vingar contra a RecordTV ao conversar com seus seguidores.

Através de uma publicação em seu perfil oficial no Instagram, a viúva de Mc Kevin prometeu para seus fãs revelar os verdadeiros motivos de sua saída do reality que tem o confinamento em Itapecerica da Serra.

“Amanhã (7/12), às 22h45, tornarei público todos os motivos aos quais resultaram a minha saída de ‘A Fazenda 14’. Estamos reunindo documentos e imagens para maiores esclarecimentos. Desde já agradeço de coração aos que apoiaram e seguraram a minha mão. Vocês foram muito importantes”, escreveu ela.

Os internautas acabaram não levando muito a sério as ameaças de Deolane, chegando até a tirar sarro com a advogada. “Além de arregona, está nervosinha! Quero ver o que vem aí”, criticou uma. “Vingativa hein gente”, opinou outra. "Simplesmente porque você não sabe perder, deixa de passar vergonha mulher", respondeu uma terceira.

Já outra foi ainda mais longe na indignação com a desistência de Deolane: "A sua saída é bem clara. Você não aguentou a volta da Babi, e sua família resolveu fazer está nojeira de manifestações. Agora quer jogar a culpa na rede Record, usando sua mãe em enfermidade porque sabe muito bem que a campeã não seria você".

Veja a publicação de Deolane Bezerra prometendo se vingar contra a Record após sua desistência de A Fazenda 14:

A irmã da ex-fazendeira Deolane, Dayane Bezerra, foi flagrada chegando ao hotel onde acontece o evento Farofa da Gkay, que reunirá grande número de influenciadores nos próximos dias. Algo que chamou a atenção do público da internet foi o fato das irmãs de Deolane terem feito o maior movimento para tirarem a advogada de dentro de A Fazenda 14, alegando que a mãe delas estava na UTI e no dia seguinte, Dayane aparece em uma festa em outro estado.