A Fazenda 14: Dayane Bezerra, irmã de Deolane, é criticada ao aparecer na Farofa da Gkay: “Era tudo mentira?”

Irmã de Deolane é criticada nas redes sociais ao aparecer em festa de Gkay após a mãe sair da UTI e Deolane deixar A Fazenda 14

A irmã da ex-fazendeira Deolane, Dayane Bezerra, foi flagrada chegando ao hotel onde acontece o evento Farofa da Gkay, que reunirá grande número de influenciadores nos próximos dias.

Algo que chamou a atenção do público da internet foi o fato das irmãs de Deolane terem feito o maior movimento para tirarem a advogada de dentro de A Fazenda 14, alegando que a mãe delas estava na UTI e no dia seguinte, Dayane aparece em uma festa em outro estado.

“Rapidinho a mama Bezerra se recuperou e a Dayane Bezerra ja ta na Farofa da Gkay”, postou um internauta no Twitter. "Era tudo mentira?", comentou outro.

Confira o flagra de Dayane:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Na reta final do reality show rural, os participantes que ainda estão no jogo em A Fazenda 14 disputaram a última Prova de Fogo. André Marinho levou a melhor que seus companheiros de confinamento e garantiu os poderes do lampião.

Divididos em 2 times, o primeiro sendo formado por Bia Miranda, Pétala Barreiros e Moranguinho e o segundo por André Marinho, Bárbara Borges e Iran Malfitano, os participantes precisavam completar um circuito de 3 etapas, que exigia rapaz, habilidade e atenção.

Na primeira parte do circuito, era necessário desenrolar três fitas que liberavam uma chave, já na segunda etapa, os peões precisavam desmontar as peças de um quebra-cabeça gigante que, no final, formava uma escada para liberar a segunda chave do circuito. Por fim, o grupo que abrisse a gaiola primeiro e apertasse o botão vermelho, ganhava.