Deolane Bezerra se joga na noitada com amigas de A Fazenda 14

Deolane Bezerra curte show em São Paulo com Pétala Barreiros e Bia Miranda na noite de sábado, 18

A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra aproveitou o sábado, 17, para se jogar na noitada com suas amigas. Ela foi fotografada toda estilosa ao se divertir com as amigas de A Fazenda 14, da Record TV: Pétala Barreiros e Bia Miranda. As três foram juntas ao evento Garota Vip, que aconteceu em São Paulo.

Para a ocasião, as três optaram por looks pretos estilosos e com toque de sensualidade. Deolane surgiu com um conjuntinho com top e deixou a barriga sarada à mostra. Bia Miranda também exibiu a barriguinha ao usar um vestido com recorte estratégico. Por sua vez, Pétala apareceu com um vestido preto curtinho e de manga comprida.

Vale lembrar que Deolane Bezerra e Pétala Barreiros desistiram de A Fazenda 14 na reta final do reality show. Deolane saiu do programa em um domingo após pedido de suas irmãs, que entraram com pedido oficial na emissora para que ela fosse liberada para visitar sua mãe no hospital. Por sua vez, Pétala também abandonou o programa no dia seguinte ao pedir para sair do programa. Porém, Bia Miranda continuou no programa até a final e foi a vice-campeã. Como prêmio, a neta de Gretchen ganhou um carro zero quilômetro.

Fotos: Eduardo Martins / Agnews

Deolane Bezerra comenta sua participação em A Fazenda

Durante o PodCats, Deolane Bezerra revelou que acha que foi a protagonista de A Fazenda 14 e não se importa que pensem que ela é arrogante ou soberba. "Porque a protagonista é a mãe e fod@-se. E quem me achar soberba e arrogante, sou eu mesmo! Vilã ou mocinha a protagonista fui eu!", iniciou Deolane.

A advogada voltou a acusar a produção do programa de manipulação contra sua imagem. É a segunda vez que Deolane afirma que a edição de A Fazenda 14 mostrava ela como vilã. A primeira vez que falou sobre o assunto foi na Live que realizou assim que desistiu do reality. "E sendo eu, sem ter medo do que as pessoas vão pensar ou falar... Só que se eles colocassem um motivo de todas as brigas, e o que era dito pra mim na hora que eu rebatia, beleza...", concluiu.