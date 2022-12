A Fazenda 14: Deolane afirma que foi a protagonista de ‘A Fazenda 14’: “Fod*-se quem me achar arrogante”

Durante participação em Podcast, Deolane detona a ‘Record TV’ de manipulação e se intitula como protagonista

Sem papas nas línguas, Deolane Bezerra segue dando o que falar fora de A Fazenda 14. A loira participou nesta quinta-feira (15), do PodCats, podcast apresentado pelos influenciadores Lucas Guimarães e Camila Loures.

Na ocasião, a advogada disparou que ela foi a grande protagonista do reality show rural e não se importa com quem achar ela arrogante ou soberba. "Porque a protagonista é a mãe e fod@-se. E quem me achar soberba e arrogante, sou eu mesmo! Vilã ou mocinha a protagonista fui eu!", iniciou Deolane.

A advogada voltou a acusar a produção do programa de manipulação contra sua imagem. É a segunda vez que Deolane afirma que a edição de A Fazenda 14 mostrava ela como vilã. A primeira vez que falou sobre o assunto foi na Live que realizou assim que desistiu do reality.

"E sendo eu, sem ter medo do que as pessoas vão pensar ou falar... Só que se eles colocassem um motivo de todas as brigas, e o que era dito pra mim na hora que eu rebatia, beleza...", concluiu.

O amor está no ar! Thomaz Costa e Tati Zaqui não ganharam o prêmio de R$1,5 milhão, mas ganharam um ao outro.

Juntos desde a segunda semana do reality show rural, os dois eliminados se conheceram no programa e também começaram a namorar durante A Fazenda 14. O ex-ator de Carrossel pediu a funkeira em namoro durante a festa final do reality show rural, na madrugada desta quarta-feira (14).

Durante a final do programa, nesta quinta-feira (15), Galisteu questionou a cantora se valeu a pena o jogo: “Tati, você não conseguiu ser fazendeira, mas você achou um mozão para chamar de seu. Valeu a pena?”.