Deolane homenageia MC Kevin no dia de seu aniversário: "Amarei eternamente"

Ex-marido de Deolane, MC Kevin, completaria 25 anos neste sábado, 29; advogada lamentou falta do cantor

A influenciadora Deolane Bezerra também homenageou MC Kevin neste sábado, 29, dia em que ele completaria 25 anos.

Em uma foto dos dois de mãos dadas, ela escreveu na legenda: "O céu está em festa, chegou os seus 25 anos tão falado, a única certeza que tenho é que na eternidade eu vou te ver e vamos adorar a Deus juntos". A advogada concluiu a declaração dizendo: "Te amarei eternamente! Saudades".

A mãe do funkeiro, que morreu ao cair da sacada de um quarto de hotel no Rio de Janeiro, também lamentou a saudade do filho. “Fala que ama hoje. Beija hoje. Peça perdão hoje. Porque realmente o amanhã só pertence a Deus. Te amo filho. Para sempre 17: 27. Tá difícil aqui sem você, mas obrigada por tudo. Sem palavras para falar o quanto eu amo você. Tenho certeza que você se foi, mas o amor que eu tenho por você é para sempre", aconselhou Valquiria Nascimento nos stories na frente do túmulo cheio de flores do cantor.

Neste sábado, a irmã de Kevin, Ellen, também faz aniversário: "Hoje eu consigo entender porque Deus me deu dois filho no mesmo dia e anos diferentes. Deus levou um, mas deixo outro para me amar, me dar carinho. Amo vocês para sempre até o último dia da minha vida. Kevin, você faz falta aqui, mas sei que você tá fazendo festa no céu".

Veja foto: