Mc Kevin completaria 25 anos neste sábado; mãe lamentou e visitou túmulo

Funkeiro MC Kevin morreu em 2021 após cair da sacada de um hotel no Rio de Janeiro

A mãe do cantor MC Kevin apareceu abalada no cemitério ao visitar o túmulo do filho, que completaria 25 anos neste sábado, 29.

O ex-marido de Deolane Bezerramorreu em 16 de maio de 2021 após cair da sacada de um hotel no Rio de Janeiro. Nos stories, Valquiria Nascimento postou imagens do túmulo enfeitado com uma faixa de parabéns e flores.

“Fala que ama hoje. Beija hoje. Peça perdão hoje. Porque realmente o amanhã só pertence a Deus. Te amo filho. Para sempre 17: 27. Tá difícil aqui sem você, mas obrigada por tudo. Sem palavras para falar o quanto eu amo você. Tenho certeza que você se foi, mas o amor que eu tenho por você é para sempre", aconselhou os seguidores.

Neste sábado, a irmã de Kevin, Ellen, também faz aniversário: "Hoje eu consigo entender porque Deus me deu dois filho no mesmo dia e anos diferentes. Deus levou um, mas deixo outro para me amar, me dar carinho. Amo vocês para sempre até o último dia da minha vida. Kevin, você faz falta aqui, mas sei que você tá fazendo festa no céu".

Veja: