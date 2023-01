Deolane Bezerra dá mais detalhes dos momentos finais de MC Kevin

Quase após dois anos da morte do funkeiro, advogada Deolane Bezerra escancara momentos finais do artista

A advogada Deolane Bezerra resolveu relembrar alguns momentos com seu amado, o funkeiro MC Kevin, que faleceu há quase dois anos atrás. Nesta segunda-feira, 16, a ex-fazenda expôs detalhes do romance que durou um ano, até quando o músico morreu.

“Hoje faz 1 ano e 8 meses que você se foi, lembrei de você o dia inteiro!”, escreveu na legenda de uma publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, onde compartilhou uma foto ao lado do cantor.

Enquanto isso nos stories, ela apareceu em um vídeo falando do cantor. “Se você estiver vendo de alguma forma, só queria te pedir muito obrigada por me ensinar tanto sobre internet, sem os seus ensinamentos eu já teria surtado! Vc era e vai continuar sendo muito fod*! Saudades”, relatou.

Vale ressaltar que MC Kevin acabou morrendo em um acidente trágico, quando caiu de um prédio do hotel em que estava hospedado. Na época, repercutiu alguns rumores de que ele estaria dando uma festa, e ao ser confrontado por Deolane, tentou sair do quarto pela varanda, de onde despencou.

DEOLANE TIROU SEGURANÇA NO AMIGO SECRETO

Com uma relação de amizade com seus funcionários, Deolane revelou que seu segurança, Nego Jader, participou da celebração do Natal em sua casa. Na ocasião, a viúva do MC Kevin surpreendeu os fãs ao mostrar o presente que escolheu para o rapaz: um maço de dinheiro repleto de notas de R$ 100.

“É uma pessoa muito focada. Não tem quem me olhe com tanto carinho, pureza, dedicação. E eu tenho dois presentes e vou dar para ele escolher”, disse ela, que causou a maior polêmica ao pedir para deixar o confinamento de A Fazenda 14.