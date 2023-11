Delegada esclarece intimação de marido de Ana Hickmann: ‘Ela teve muita coragem’

Delegada encarregada do caso elogia atitude de Ana Hickmann e detalha os próximos passos judiciais decorrentes de episódio com o marido

Nesta segunda-feira, 13, a delegada Márcia Pereira Cruz revelou que Alexandre Corrêa será intimado para depor após desentendimento com a esposa, Ana Hickmann. A autoridade também antecipa detalhes dos procedimentos judiciais relacionados ao episódio, além de exaltar a coragem da apresentadora em meio ao momento delicado.

Em entrevista ao G1 Sorocaba e TV TEM, a encarregada da delegacia de Itu, cidade no interior de São Paulo onde os artistas moram, esclareceu novos detalhes sobre o caso. Segundo Márcia, Alexandre será intimado a prestar depoimento sobre o boletim de ocorrência aberto por sua esposa na delegacia no último sábado, 11.

Ainda de acordo com a autoridade, a versão apresentada pela comunicadora é de que seu marido tentou segurá-la contra a parede para que ela não pedisse ajuda durante uma discussão. Mas ela conseguiu se desvencilhar e se trancar em outro cômodo de sua casa com um celular, quando a polícia foi acionada.

Por isso, apesar de não terem presenciado a situação, as funcionárias que estavam na mansão também devem prestar depoimento para ajudar a esclarecer os fatos. Além disso, Márcia também revelou que Ana não quis solicitar uma medida protetiva contra o marido, mas que ela pode fazer isso a qualquer instante caso queira.

Embora não tenha solicitado o afastamento, a apresentadora foi orientada a realizar o exame de corpo de delito, e o laudo deve ser concluído em até 20 dias. Quanto à investigação, o prazo inicial é de 30 dias, podendo ser estendido. Por fim, a delegada ainda exaltou a coragem da comunicadora em procurar ajuda.

“Eu, pessoalmente, achei que ela teve muita coragem de vir até a delegacia e registrar a ocorrência, apesar de toda a exposição que ela está tendo na imprensa por ser uma pessoa famosa”, disse Márcia, que informou ainda que não tem conhecimento de outros registros feitos pela apresentadora contra o marido.

O que aconteceu com Ana Hickmann?

Segundo a assessoria da apresentadora, Ana Hickmann e Alexandre Correa tiveram um atrito na mansão do casal em Itu, no interior de São Paulo, e ela foi levada para uma delegacia para abrir um Boletim de Ocorrência: "Após um desentendimento entre Alexandre Correa e Ana Hickmann no último sábado (11), a Polícia Militar foi acionada", iniciram.

"A apresentadora foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos. Por meio de sua assessoria de imprensa, Ana Hickmann agradece o carinho e a solidariedade. Ela está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física", a equipe da apresentadora atualizou seu estado.

Nesta segunda-feira, 13, a comunicadora demonstrou que está bem em sua primeira aparição em público após o ocorrido ao vivo no programa 'Hoje Em Dia. No final da atração, ela fez uma declaração para agradecer pelo carinho que está recebendo da família e dos amigos e contou que ainda não está pronta para revelar os detalhes.

O empresário Alexandre Correa conversou conversou com o site Splash UOL nesta segunda-feira, 13, e falou sobre o desentendimento com a esposa no último final de semana. Ele contou que mentiu na entrevista para o colunista Leo Dias após ver a repercussão do assunto e revelou que ainda não falou com a apresentadora.