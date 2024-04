Deborah Secco se pronuncia após fim do casamento: 'Acordei com uma vontade'

Após anúncio do fim de seu casamento com Hugo Moura, Deborah Secco se pronuncia pela primeira vez na rede social e revela desejo

Algumas horas depois do fim de seu casamento virar notícia, a atriz Deborah Secco se pronunciou pela primeira vez na rede social. No antigo Twitter, a famosa compartilhou como acordou nesta quinta-feira, 04.

Agora solteira, a artista, que ficou desde 2015 casada com o ator Hugo Moura, com quem teve a filha Maria Flor, de 9 anos, falou que despertou com um desejo e não escondeu que está na pista novamente para fazer a fila andar.

"Hoje, sei lá, acordei com uma vontade de beijar na boca. Alguém mais?", questionou Deborah Secco dando a entender que já está aberta para novas oportunidades.

É bom lembrar que, nos últimos meses, havia boatos de que o casamento com Hugo Moura teria chegado ao fim. As declarações picantes da intimidade deles podem ter sido o motivo do término do casal que vivia um relacionamento "negociado".

Nos últimos meses, ela falou que não iria expor mais o pai de sua filha e tomou a decisão de não colocá-lo mais na rede social. Após os indícios do término, nesta quinta-feira, 04, o fim do casamento foi anunciado.

Hugo Moura refletiu sobre irrelevância antes de anunciar divórcio

Na manhã desta quinta-feira, 4, a equipe de Deborah Secco confirmou o fim do casamento com o modelo e diretor de cinema Hugo Moura após muitos rumores. No entanto, o ex-marido da artista chamou atenção ao compartilhar uma reflexão enigmática sobre irrelevância em suas redes sociais antes da separação ser anunciada.

Através dos stories em seu perfil no Instagram, Hugo compartilhou uma frase um tanto quanto peculiar de uma página de humor chamada 'comunicação muito violenta', que satiriza práticas de autoajuda. No registro compartilhado pelo diretor, aparece uma ilustração do artista Joan Cornellà com o conselho: "Nunca subestime o poder da sua irrelevância".