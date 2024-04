Hugo Moura refletiu sobre irrelevância antes de anunciar divórcio: 'Nunca subestime’

Antes de confirmar separação com Deborah Secco, Hugo Moura chamou atenção ao compartilhar reflexão enigmática sobre ‘irrelevância’

Na manhã desta quinta-feira, 4, a equipe de Deborah Secco confirmou o fim do casamento com o modelo e diretor de cinema Hugo Moura após muitos rumores. No entanto, o ex-marido da artista chamou atenção ao compartilhar uma reflexão enigmática sobre irrelevância em suas redes sociais antes da separação ser anunciada.

Através dos stories em seu perfil no Instagram, Hugo compartilhou uma frase um tanto quanto peculiar de uma página de humor chamada 'comunicação muito violenta', que satiriza práticas de autoajuda. No registro compartilhado pelo diretor, aparece uma ilustração do artista Joan Cornellà com o conselho: "Nunca subestime o poder da sua irrelevância".

Hugo Moura compartilhou reflexão antes de anunciar divórcio com Deborah Secco - Reprodução/Instagram

Nas redes sociais, a reflexão inusitada gerou repercussão e levantou questionamentos entre seus seguidores, que se perguntaram se a frase seria uma indireta para sua ex-mulher. Vale lembrar que até o momento, apenas a equipe da atriz se manifestou sobre a separação em um comunicado discreto enviado ao GShow após rumores.

"Os dois estão separados há alguns meses. Mas, estão fazendo isso de forma discreta, em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública e por preocupação com a filha. Os dois seguem amigos e trabalhando juntos. E não gostariam de falar mais sobre esse assunto", confirmou a equipe da artista ao portal de notícias da Globo.

Tanto Deborah quanto Hugo ainda não fizeram comentários oficiais sobre o divórcio. No entanto, rumores já circulavam há algum tempo, principalmente depois que eles foram vistos em lugares separados no último Carnaval. Enquanto Deborah estava na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Hugo foi para a festa de Salvador, na Bahia.

Vale mencionar que, recentemente, Deborah, que já fez diversas revelações íntimas sobre seu relacionamento, também supreendeu ao revelar que decidiu não expor mais o marido. Devido a uma mudança em sua carreira, ela contou para Quem que ele prefere não ter sua imagem divulgada nas redes sociais, e decidiu respeitar esse desejo.

Como foi o casamento de Deborah Secco e Hugo Moura?

A atriz Deborah Secco acaba de confirmar o fim do seu casamento com Hugo Moura. Os dois ficaram juntos por 9 anos e tiveram uma filha, Maria Flor. Antes da chegada da primeira herdeira, eles se casaram no ano de 2015 quando ela estava grávida da pequena. A união aconteceu de forma discreta no apartamento deles no Rio de Janeiro.

Na época, eles só mostraram a foto da cerimônia após algum tempo da união: "Esse foi um dia muito especial! Juramos perante Deus sermos um do outro, nos amarmos e respeitarmos, e principalmente lutarmos sempre pela nossa família! E juramos perante a lei, que escolhemos tudo isso por livre e espontânea vontade”, Deborah contou nas redes sociais; veja as fotos do casamento.