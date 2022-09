Debora Bloch e a filha impressionam pela semelhança física

Debora Bloch mostrou uma nova foto com sua filha de 29 anos e os fãs declararam: 'Sua cara'

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 15h25

A atriz Debora Bloch está em festa nesta quinta-feira, 22. Isso porque a filha dela, Julia Anquier, completou 29 anos de idade. Para celebrar a data especial, a artista mostrou uma nova foto da herdeira nas redes sociais e os fãs perceberam a semelhança física entre mãe e filha.

Na imagem, Julia apareceu com um lindo buquê de flores e a mamãe coruja se declarou na legenda. “29 anos de muito amor! Te amo, Jujuba”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a semelhança de mãe e filha. “Sua cara”, disse um seguidor. “Ela parece muito com você”, declarou outro. “Cópia fiel”, afirmou mais um.

Atualmente, Debora Bloch está no elenco da novela Mar do Sertão, da Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Debora Bloch (@deborablochoficial)

++ Debora Bloch faz rara aparição com o marido, João Nuno Martins

Debora Bloch revela como é a sala de ensaio em sua casa

A atriz Débora Bloch (59) abriu as portas do seu apartamento para o programa Lar Vida Interior, do canal GNT, e mostrou alguns detalhes de um espaço especial de sua casa. A estrela mostrou como é uma das salas do local.

A sala enorme foi destinada a ser um local de ensaio de suas peças de teatro e também o seu escritório. Lá, ela guarda os trabalhos que fez ao longo da carreira no teatro e na TV, e também fotos de seus projetos. Além disso, o local tem um grande espaço vazio para servir de sala de ensaio.

“Aqui é o meu escritório e uma sala de ensaio onde eu me exercito, decoto o texto. É uma mistura de casa com lugar de trabalho”, disse ela.