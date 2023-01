De cara lavada, irmã de Neymar posa sem make e impressiona: "Sereia!"

Irmã de Neymar, Rafaella Santos, deixou os seguidores surpresos ao dispensar make e esbanjar beleza natural

Na última semana, Rafaella Santos (26) provou que a beleza vem de família! A irmã de Neymar (30), deixou os seguidores de suas redes sociais boquiabertos ao compartilhar uma selfie com a ‘cara lavada’.

Em uma foto publicada em sua conta no Instagram, Rafa aparece deslumbrante ao surgir com os cabelos longos e com o rosto sem nenhum filtro, realçando sua beleza natural. Na legenda da imagem, ela apenas colocou um emoji sorrindo.

A beleza natural da modelo surpreendeu os fãs que rapidamente passaram a elogiá-la: “Que linda sem make”, “gataaa”, “Que linda!”, “Ta uma sereia”, “Linda”, disseram eles.

Recentemente, a irmã de Neymar Jr. levou seus seguidores à loucura ao surgir de biquíni cor-de-rosa, deixando seu piercing no umbigo à mostra.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE RAFAELLA SANTOS:

MUDANÇA RADICAL

Nas últimas semanas, a irmã do craque Neymar, roubou a cena na web ao publicar em seu perfil oficial no Instagram,uma foto em que aparece exibindo seu novo visual.

Na imagem, a influenciadora aparece com o cabelo liso, toda magérrima fazendo carão. Mas, o que realmente chamou atenção dos internautas, foi a beleza da gata."Ney!", escreveu na legenda.

Rapidamente, os seguidores foram à loucura com a mudança do cabelo da loira. “Amei essa cooorrrr", disse Erika Schneider. “Ameeeei amg”, afirmou Lexa. “Que saudades o fedd estava dessa beleza, gata demais”, falou outro fã.