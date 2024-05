Felipe Neto toma decisão drástica ao ver cavalo resgatado: 'Quero'

Após cavalo, que é uma égua, ser resgatado, Felipe Neto toma decisão e compartilha desejo; influenciador prometeu cuidar do animal

O cavalo no telhado em uma casa no Rio Grande do Sul está comovendo há dias os internautas e vários famosos. Após seu resgate nesta quinta-feira, 09, descobriu-se que na verdade é uma égua e o youtuber Felipe Neto revelou que tomou mais uma decisão em relação à tragédia no Sul.

Após arrecadar mais de R$ 4,8 milhões para comprar purificadores, que já chegaram nas cidades para filtrar água suja, o influenciador revelou que deseja adotar a pet que está sendo chamada de Caramelo. Ele prometeu que dará de tudo e colocará o mesmo nome, mas no feminino na égua.

"Comuniquei que quero adotá-la, mas estão pesquisando se ela já tem dono. Se me permitirem, darei tudo do melhor possível para ela... E seu nome será Caramela", esclareceu sobre pegá-la apenas se o dono não aparecer.

Felipe Neto então falou que esperará e verá se ela vai sobreviver, afinal, a égua ficou há quase uma semana no local sem nenhum cuidado. "Vamos aguardar e confiar nos veterinários, pois ela ainda está em risco", falou.

Nesta quarta-feira, 08, durante seu programa ao vivo Ana Maria Braga ficou pasma ao ver o cavalo em cima do telhado. As imagens feitas pelo Globocop repercutiram até acontecer o resgate tão esperado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Felipe Neto mostra purificadores no Rio Grande do Sul

O youtuber Felipe Neto mostrou que os purificadores chegaram ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, 08, após arrecadar quase R$ 5 milhões na internet com seu público. Com a quantia, ele conseguiu comprar 220 unidades que foram transportadas até o Sul por um avião da FAB.

Ao chegarem ao local, eles já foram testados e impressionaram ao transformarem água completamente suja em potável para beber. A esposa do presidente Lula, Janja, estava no local e falou sobre os objetos conseguirem fazer mais de 50 mil litros por dia. Veja mas aqui.