Famosos comemoram o resgate do cavalo Caramelo no Rio Grande do Sul

O cavalo Caramelo que ficou ilhado no telhado de uma casa no Rio Grande do Sul por alguns dias foi resgatado pelos bombeiros nesta quinta-feira, 9

Na manhã desta quinta-feira, 9, o cavalo Caramelo foi resgatado pelos bombeiros na cidade de Canoas, Rio Grande do Sul. O animal estava ilhada no telhado de uma casa há alguns dias, desde que a água da enchente subiu. O resgate foi exibido ao vivo na TV e mostrou quando os profissionais colocaram o cavalo deitado em um bote e o levaram para ser cuidado por veterinários.

Nas redes sociais, os brasileiros ficaram comovidos com a cena do resgate. Inclusive, alguns famosos se pronunciaram sobre a situação.

“Amém! Vai dar certo!”, disse Giovanna Ewbank. “Viva! Todas as vidas importam”, declarou Christina Rocha. “Depois de tanta notícia ruim, o resgate do cavalo é um suspiro. Essas vitórias somadas dão esperança para seguirmos doando e ajudando do jeito que der para diminuir essa tragédia”, comentou Fernanda Paes Leme.

“Caramelo, o Brasil te ama! Meu Deus, que felicidade, que orgulho do Corpo de Bombeiros, dos militares que ajudaram a operação e dos veterinários. Ele está sedãzinho e indo em paz para ser salvo”, disse Felipe Neto.

Fernanda Montenegro anuncia doação

A atriz Fernanda Montenegro irá ajudar o Rio Grande do Sul, que está sofrente com fortes chuvas e enchentes, de uma maneira especial. Nesta quarta-feira, 8, a artista revelou que irá doar a renda de seu espetáculo para ajudar as pessoas atingidas pelo desastre ambiental.

Em seu perfil oficial do Instagram, a mãe de Fernanda Torres contou mais sobre a iniciativa e convidou seus fãs a participarem. "Minhas amigas, meus amigos, no dia 15 de maio, às 20h no Teatro Casa Grande, eu estarei apresentando a leitura de 'A Cerimônia do adeus', de Simone de Beauvoir. A renda desse espetáculo seguirá para o Rio Grande do Sul. É uma modesta colaboração, mas mesmo quando modesta, necessária. Espero que você colabore para essa noite estando presente na nossa plateia", convidou Montenegro.

Na legenda da publicação, a atriz lendária falou mais sobre a iniciativa, explicando como os fundos serão usados para ajudar as vítimas das enchentes. "O Rio Grande do Sul está passando por uma das piores tragédias que o país já viu, com dezenas de mortos e milhares de famílias desabrigadas e desalojadas. A @acaodacidadania está atuando na região levando alimentos, kits de higiene e limpeza, colchonetes e diversos recursos para quem perdeu tudo. Juntos, podemos ajudar ainda mais pessoas e o seu apoio é fundamental", escreveu Fernanda.