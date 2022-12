Rafaella Santos choca a web ao mudar o visual radicalmente: "Nossa!"

A irmã de Neymar, Rafaella Santos, impressionou a web ao mostrar seu novo visual

Uau! No início da tarde desta sexta-feira, 16, Rafaella Santos (26),deixou os seguidores das redes sociais de boca aberta ao mostrar a transformação que fez em seus fios.

Em seu perfil oficial no Instagram, a irmã do craque Neymar (30), publicou uma foto em que aparece exibindo o novo visual. Na imagem, a influenciadora aparece com o cabelo liso, toda magérrima fazendo carão. Mas, o que realmente chamou atenção dos internautas, foi a beleza da gata. "Ney!", escreveu na legenda.

Rapidamente, os seguidores foram à loucura com a mudança do cabelo da loira. “Amei essa cooorrrr ”, disse Erika Schneider. “Ameeeei amg”, afirmou Lexa. “Que saudades o fedd estava dessa beleza, gata demais ”, falou outro fã.

Veja a publicação de Rafaella Santos exibindo seu novo visual:

De biquíni, irmã de Neymar Jr ostenta corpão no Catar

Recentemente, a influenciadora digital Rafaella Santos, aproveitou a tarde ensolarada no Catar, para renovar o bronzeado.

Em uma foto publicada em suas redes sociais, a loira ostentou toda a sua beleza e boa forma. A irmã de Neymar surgiu apenas com um biquíni branco fininho, enquanto renovava o bronze na área externa do hotel onde está hospedada.