Skincare: conheça os benefícios de produtos com argila vermelha

Rica em propriedades benéficas, a argila vermelha possui ação antiaging, clareadora, firmadora, hidratante e detox na pele, contribuindo para uma epiderme mais jovem, luminosa e saudável. O pesquisador de ciência e desenvolvimento tecnológico Urandir de Oliveira comenta sobre o mineral que, segundo ele, tem a extração realizada de forma cuidadosa para preservar sua qualidade. “Utilizamos pás de madeira durante o processo de extração para evitar a oxidação, garantindo que todos os procedimentos sejam 100% naturais. Após a extração, as argilas passam por um processo de micronização, no qual são reduzidas a partículas entre 10 e 18 microns”, explica.

Muito utilizado em tratamentos de beleza e rotinas de cuidados com a pele, o mineral estimula a circulação sanguínea, acelera o metabolismo e promove a oxigenação da pele, garantindo rejuvenescimento facial. Pensando nisso, o especialista reuniu 5 dicas de produtos com o ativo para você conferir e adicionar no dia a dia. Olha só:

1. Argila vermelha, Phytoterapica: https://mercadolivre.com/sec/2gqT5uw

Apropriada para máscaras faciais e corporais, essa argila estimula a circulação, ajuda a eliminar sujeiras e toxinas e oxigena as células. Também suaviza as linhas de expressão e auxilia no tratamento de descamação da pele.