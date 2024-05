Casual esportivo: confira peças que são tendência e estão disponíveis no Mercado Livre

Confira dicas de itens no melhor estilo casual esportivo e escolha seus favoritos

Combinando conforto e estilo, o casual esportivo traz peças super versáteis para o guarda-roupa - como tênis, camisetas oversized e jaquetas. A mistura de elementos esportivos com itens do dia a dia cria um visual despojado, dinâmico, confortável e cheio de personalidade, sendo ideal para diversas ocasiões. Demais, né? Pensando nisso, selecionamos 15 peças que estão disponíveis no Mercado Livre para você ficar por dentro da tendência e garantir muita praticidade na sua rotina… mas sem abrir mão do estilo, é claro! Confira e escolha seus itens para compor looks incríveis: 1. Jaqueta Coach, Adidas x Farm: https://mercadolivre.com/sec/1fSvrCN Perfeita para acompanhar seus movimentos, essa jaqueta é feita em malha plana durável e o forro fleece confortável. A barra e punhos elásticos mantêm o ar frio do lado de fora, e o botão de pressão na frente permite que você se ajuste em temperaturas mais baixas.

Reprodução/Mercado Livre

2. Tênis Phoenix Waffle, Nike: https://mercadolivre.com/sec/2vvqiJi Esse tênis combina conforto e estilo, inspirado nos designs originais da Blue Ribbons Sports. Conta com trama Waffle redesenhada para leveza e estabilidade, além de detalhes reflexivos e logo Swoosh vintage.

Reprodução/Mercado Livre

3. Tech T-shirt, Insider: https://mercadolivre.com/sec/277WaA4 A Tech T-shirt Insider é a evolução da camiseta masculina essencial, oferecendo conforto incomparável com fibras mais suaves que o algodão, não desbota e regula a temperatura. O design aprimorado inclui uma gola suavizada, melhor ajuste e comprimento de manga ideal.

Reprodução/Mercado Livre

4. Tênis Spina Nitro Basic, Puma: https://mercadolivre.com/sec/1jMt3at Inspirado nas rosas e seus espinhos, o tênis apresenta um cabedal progressivo e é considerado o auge do streetwear para as garotas hype. Com a tecnologia de espuma NITRO™ injetada com nitrogênio, garante amortecimento superior em um design leve. Detalhes incluem base de mesh e sola de borracha para estilo e desempenho impecáveis.

Reprodução/Mercado Livre

5. T-shirt, Hope Resort: https://mercadolivre.com/sec/2UUrD18 A T-shirt manga curta oferece conforto e estilo com sua gola careca e tecido em microfibra de poliéster, garantindo solidez e proteção UV 50+ contra os raios solares.

Reprodução/Mercado Livre

6. Jaqueta Puffle Reversive, Levi’s: https://mercadolivre.com/sec/1DgdKSd A escolha perfeita para os dias mais frios, essa jaqueta super versátil possibilita duas opções de uso em uma só peça. Feita em 100% poliéster, garante conforto e durabilidade.

Reprodução/Mercado Livre

7. Boné Sportswear Classic 99, Nike: https://mercadolivre.com/sec/1HKmQ9f Com ajuste elástico e tecido woven texturizado, esse boné proporciona um ajuste perfeito. Seu design estruturado, com aba curvada e coroa inclinada, garante um visual casual e clean, enquanto os gráficos bordados adicionam um toque de textura e sofisticação.

Reprodução/Mercado Livre

8. Tênis 574 V2 Cordura, New Balance: https://mercadolivre.com/sec/1SysRbg Com design único, esse tênis é equipado com tecnologia ENCAP e solado de borracha antiderrapante. Unissex e com cadarço para ajuste, é o complemento ideal para qualquer look, seja no trabalho ou no lazer.

Reprodução/Mercado Livre

9. Short puffer, Jeanslosophy: https://mercadolivre.com/sec/1xFHuFy Moderno, versátil e com estilo super urbano, esse shorts é feito 100% de poliamida, sendo ideal para garantir conforto.

Reprodução/Mercado Livre

10. Blusa oversized canelada, Hering: https://mercadolivre.com/sec/2mF6utT Este modelo oversized é confeccionado em ribana canelada de viscose e elastano, proporcionando uma textura suave e confortável. Além da modelagem ampla e mangas curtas, apresenta detalhes como decote redondo e fendas nas laterais, adicionando um toque moderno ao visual.

Reprodução/Mercado Livre

11. Tênis plataforma Grand Court, Adidas: https://mercadolivre.com/sec/1pid4Ee Com acabamento de alta qualidade e ajuste por cadarço, esse tênis é ideal para treinos leves e atividades casuais. Seu calcanhar acolchoado e solado de borracha antiderrapante garantem segurança, enquanto a tecnologia Cloudfoam na entressola proporciona maciez e conforto.

Reprodução/Mercado Livre

12. Calça Puma x BMW: https://mercadolivre.com/sec/2T4845U Com modelagem relaxada, essa calça possui cós elástico parcial e fecho frontal com botão metálico para um ajuste seguro. Detalhes como dupla camada no joelho, fita nas costuras laterais e tecido CORDURA® garantem durabilidade e resistência, enquanto o detalhe da fita espinha de peixe adiciona um toque de estilo diferenciado.

Reprodução/Mercado Livre

13. Camiseta cropped Sportswear, Nike: https://mercadolivre.com/sec/1R8vUGi Feita em jersey de algodão macio, essa camiseta cropped proporciona uma sensação suave ao toque, garantindo conforto e descontração no look.

Reprodução/Mercado Livre

14. Moletom oversized, Labrava: https://mercadolivre.com/sec/1nh3efH Essencial para o guarda-roupa, esse moletom possui comprimento cropped e modelagem soltinha, oferecendo conforto e estilo. Além disso, suas mangas longas com punhos em ribana e capuz ajustável garantem um visual moderno e despojado.

Reprodução/Mercado Livre

15. Jaqueta Tiro 24, Adidas: https://mercadolivre.com/sec/1TMkEYn Feita com material leve e confortável, essa jaqueta é resistente, com modelagem justa e tecido AEROREADY antitranspirante, que garante praticidade e desempenho nas atividades. Ideal para o dia a dia, possui detalhes como zíper, punhos elásticos e é feita com malha dupla 100% poliéster reciclado.

Reprodução/Mercado Livre