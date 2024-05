Cabelos oleosos: 8 produtos essenciais para adicionar na rotina

Ao optar por produtos capilares para mechas oleosas, é possível prolongar a sensação de limpeza e frescor, mantendo os fios mais leves e soltos por mais tempo. Pensando nisso, preparamos uma lista com 8 itens disponíveis no Mercado Livre e que não podem faltar no seu dia a dia. Tem de tudo: shampoo, condicionador, esfoliante capilar e muito mais!

3. Esfoliante capilar Scalp Scrub, Knut

Elaborado com microesferas esfoliantes de origem mineral e extratos fitoterápicos purificantes, esse item proporciona uma esfoliação suave no couro cabeludo. Com ação detox, desobstrui os poros e remove as células mortas e outras impurezas.