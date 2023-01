De biquíni, Rafaella Santos deixa seguidores malucos com corpão e piercing no umbigo

Irmã de Neymar Jr., Rafaella Santos, aproveita começo de ano em São Miguel dos Milagres, em Alagoas

Nesta segunda-feira, 2, o segundo dia do ano de 2023, Rafaella Santos (26) mostrou para seus seguidores que o ano começou bem! Em suas redes sociais, a irmã de Neymar Jr. (30) surgiu de biquíni cor-de-rosa, deixando seu piercing no umbigo à mostra, o que levou seus seguidores à loucura.

Através de seu perfil oficial no Instagram, a empresária publicou o clique com o biquíni que deixa seu corpão escancarado, deixando seus seguidores babando com a beleza escultural da irmã do camisa 10 da Seleção Brasileira.

Logo depois, Rafaella ainda reapareceu em sua rede social de fotos para mostrar que trocou de look. com um biquíni branco e chapéu para completar o look, a loira exibiu seu bumbum redondo. “Quem me vê, me vê sorrindo. E vai ser sempre assim…”, escreveu na legenda da publicação.

“Que gata”, elogiou a cantora Gabi Luthai. “Lindonaaaaa”, escreveu a cantora e ex-participante do Big Brother Brasil, Gabi Martins. Além das milhares de carinhas apaixonadas e emojis de corações enviados para Rafaella.

