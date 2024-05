Gracyanne Barbosa abre o jogo sobre rumores de affair com Adriano Imperador

Solteira, Gracyanne Barbosa nega os rumores envolvendo o ex-jogador de futebol Adriano Imperador: ‘Coisa muito louca’

A musa fitness Gracyanne Barbosa virou assunto na internet desde o fim do casamento com o cantor Belo há poucas semanas e é alvo de especulações sobre sua vida pessoal. Um dos boatos que surgiram diz que ela e o ex-marido teriam vivido um ménage à trois com o ex-jogador de futebol Adriano Imperador. Porém, ela negou.

Em entrevista no Podcats, ela disse que esse boato e totalmente absurdo e surreal. "É uma coisa muito louca! Adriano é muito nosso amigo, o Belo conhece ele há muitos anos, eu conheço desde que eu dançava no Tchakabum, fazia show nas festas dele. E aí, do nada... Eu vi a notícia, mas achei que fosse outra coisa... É muito surreal. Esse tipo de notícia é ruim, mas a gente riu. Eu não estava com Belo, mas quem estava comigo deu risada, achou absurdo", disse ela.

Além disso, Barbosa comentou sobre o fim do casamento com Belo. Ela disse que eles se afastaram no final do relacionamento. "Então a gente se afastou e, ao invés de falar, eu não chamei pra conversar. Ele também estava assim, sentindo que a gente estava distante, eu falei 'ah, a gente não brigava nunca e a gente começou a brigar sem motivo', mas porque faltou o diálogo. E eu tenho consciência que eu errei muito nessa parte", afirmou.

Belo rebate rumores sobre amante

O cantor Belo voltou a falar sobre os rumores de ter traído a musa fitness Gracyanne Barbosa em seu casamento. Em suas redes sociais nesta quarta-feira, 6, o pagodeiro se pronunciou novamente sobre os rumores envolveu seu antigo relacionamento, que chegou ao fim em abril.

Os boatos se iniciaram através do colunista Leo Dias, que afirmou que Belo estaria vivendo um romance com a empresária e modelo Tayane Figliuzzi. Nos stories de seu Instagram, o artista lamentou as especulações sobre sua vida pessoal.

"A rapidez com que as especulações se espalham, baseadas em informações e boatos sobre este momento delicado da minha vida é impressionante", iniciou. "Infelizmente, negar ou explicar não adianta, pois cada pessoa acredita em sua própria versão da verdade".

Belo ainda desabafou sobre os rumores e refletiu sobre a exposição de seu término com Gracyanne. "Fico imaginando até onde isso pode chegar, qual será o limite. Somente o tempo dirá, e cabe a mim apenas cuidar das feridas e conviver com as cicatrizes. Assim é a natureza humana...", finalizou.