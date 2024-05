Papa Francisco envia doação para ajudar vítimas no Rio Grande do Sul

Através da Esmolaria Apostólica, o Papa Francisco realizou uma doação para auxiliar vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul

O Papa Francisco enviou uma doação de 100 mil euros (aproximadamente R$ 554 mil) para auxiliar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada por dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

"Fomos informados através da Nunciatura Apostólica de que o Santo Padre destinou um valor substancial, através da Esmolaria Apostólica, para auxílio dos desabrigados. Este valor foi em torno de 100 mil euros e será repassado para o Regional Sul 3 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o regional que abrange todo o Rio Grande do Sul, para ajudar no que for possível", disse Spengler ao site Vatican News nesta quinta-feira, 9.

A doação foi realizada através da Esmolaria Apostólica, departamento da Santa Sé dedicado à caridade em nome do Papa Francisco. Nos últimos dias, o religioso manifestou apoio aos moradores de regiões afetadas.

"Quero assegurar a minha oração pelas populações do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, atingidas por grandes inundações. Que o Senhor acolha os mortos e conforte os familiares e quem teve que abandonar suas casas", declarou ele no domingo, 5, ao final do Regina Caeli.

Cantor revela bastidores de live que arrecadou valor milionário ao RS

Lucas Silveira, vocalista da banda Fresno, realizou uma live histórica que arrecadou a quantia de R$ 2 milhões para ajudar o Rio Grande do Sul. Apesar da popularidade dos shows a distância durante a pandemia, ele decidiu reviver a ideia com a participação de diversos artistas para levantar fundos e apoiar as regiões afetadas pelas enchentes.

Em entrevista ao G1, Lucas, que nasceu em Fortaleza, mas foi criado em Porto Alegre, contou que teve a ideia de mobilizar arrecadações depois de ver seu antigo bairro afetado pelas enchentes: "A gente viu isso acontecer. Eu vi o meu bairro de Porto Alegre debaixo d'água, eu vi minha história, as regiões que vivi, que morei, que nasci", lamentou.

"Basicamente é a nossa história, e a história de Porto Alegre e do nosso Estado", ele lembrou que a banda foi fundada na região. Além de receber o apoio dos demais membros do grupo, Gustavo Mantovani, e Thiago Guerra, ele também contou com a ajuda de outros famosos, que se prontificaram para participar do evento. Confira detalhes!