Lucas, da Fresno, revela bastidores de live que arrecadou valor milionário ao RS

Lucas Silveira, da Fresno, reuniu famosos em live beneficente e arrecadou quantia impressionante para ajudar Rio Grande do Sul; saiba como

Lucas Silveira, vocalista da banda Fresno, realizou uma live histórica que arrecadou a quantia de R$ 2 milhões para ajudar o Rio Grande do Sul. Apesar da popularidade dos shows a distância durante a pandemia, ele decidiu reviver a ideia com a participação de diversos artistas para levantar fundos e apoiar as regiões afetadas pelas enchentes.

Em entrevista ao G1, Lucas, que nasceu em Fortaleza, mas foi criado em Porto Alegre, contou que teve a ideia de mobilizar arrecadações depois de ver seu antigo bairro afetado pelas enchentes: “A gente viu isso acontecer. Eu vi o meu bairro de Porto Alegre debaixo d'água, eu vi minha história, as regiões que vivi, que morei, que nasci”, lamentou.

“Basicamente é a nossa história, e a história de Porto Alegre e do nosso Estado”, ele lembrou que a banda foi fundada na região. Além de receber o apoio dos demais membros do grupo, Gustavo Mantovani, e Thiago Guerra, ele também contou com a ajuda de outros famosos, que se prontificaram para participar do evento.

"A gente não precisou convidar ninguém. Eu até mandei assim: 'cara, eu não vou conseguir convidar todo mundo, se tu tem meu WhatsApp, me chama, que a gente te coloca lá. A galera se prontificou muito. Obviamente eu chamei alguns outros que seria muito legal ter estado lá, vários já estavam envolvidos em outras coisas, meio que não viram”, contou.

Para quem não acompanhou, famosos como Seu Jorge, Emicida, Lucas Lima, Dinho OuroPreto e Gustavo Mioto convidaram seus fãs para assistir ao show beneficente e levantaram fundos. Ludmilla e Pitty também participaram a distância da live, que foi comandada pelos apresentadores do podcast Podpah, conhecidos como Igão e Mítico.

Depois da conquista, Lucas continua mobilizando mais doações em suas redes sociais, mas está realizado com seu trabalho: "Agora explicando a emoção do negócio, ver a junção de todo mundo e o nosso poder ali de vetorizar tantas pessoas de vidas diferentes, de backgrounds diferentes, de estilos musicais diferentes”, ele relatou.

“Através da música, unir essas pessoas por uma causa triste e trágica e urgente, fazer música para o resto do Brasil, procurando trazer um pouco de consciência do que tá acontecendo lá no Rio Grande do Sul (...), foi um negócio que nos pegou muito e que nos deixou muito orgulhosos do que a gente é capaz de fazer”, disse o músico.

Felipe Neto mostra purificadores no RS:

O youtuber Felipe Neto mostrou que os purificadores chegaram ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, 08, após arrecadar quase R$ 5 milhões na internet com seu público. Com a quantia, ele conseguiu comprar 220 unidades que foram transportadas até o Sul por um avião da FAB. Eles já foram testados e estão sendo utilizados pela população; confira.