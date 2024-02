Day Mesquita entrega desafios para criação do filho no vegetarianismo: 'Prato dos brasileiros'

Em entrevista à CARAS Brasil, Day Mesquita conta detalhes do consumo vegetariano nas fases de crescimento do filho

Day Mesquita (38), que deixou de comer carne aos 24 anos, cria o filho, Dom, com o mesmo caminho na alimentação. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz entrega desafios para criação do herdeiro no vegetarianismo e conta detalhes do consumo nas fases de crescimento do pequeno: "Prato dos brasileiros".

"O importante é sempre estar atenta para que ele se mantenha ingerindo os nutrientes necessários para um crescimento saudável. E, para isso, contamos com a ajuda profissional de uma pediatra e nutricionista. Essa é sempre a dica número um, fundamental para quem quer introduzir uma alimentação vegetariana ou vegana para o bebê: ter um acompanhamento nutricional", declara Day Mesquita .

"Só assim a gente consegue saber os alimentos e suas combinações para oferecer refeições completas nutricionalmente, especialmente nessa etapa da vida tão importante para o desenvolvimento deles", acrescenta a atriz, que também é Embaixadora da Sociedade Vegetariana Brasileira.

Entre os desafios da escolha do vegetarianismo para a alimentação do filho , Day Mesquita destaca a opinião divergente de outras pessoas sobre o método de criação: "A maternidade é um assunto que faz parte da vida da grande maioria das pessoas e das famílias, então, infelizmente, algumas se sentem no direito de se colocar e até de questionar os métodos de criação de outros pais. Às vezes, encontro opiniões divergentes não só sobre a minha alimentação, mas também sobre a introdução alimentar do Dom no vegetarianismo".

"Felizmente, a maior parte das pessoas com quem converso sobre o assunto é super respeitosa e aberta à troca de informações, muitas, inclusive, concordando que o vegetarianismo é uma opção muito mais saudável. Mas claro que nem sempre encontramos pessoas assim", comenta a atriz.

Na rotina do filho , Day Mesquita explica que o pequeno atravessa as mudanças comuns de apetite e paladar para a etapa de crescimento: "Dom tem fases na alimentação. Às vezes, come super bem, às vezes, não. Principalmente quando tem algum dentinho nascendo. Mas, de uma forma geral, ele come bem! Já está começando uma certa seletividade na hora de escolher os alimentos que quer ou não, mas isso também é comum dessa fase".

A atriz aproveita para compartilhar conselho sobre os alimentos vegetarianos nas refeições: "Algo que costumo sempre falar quando o assunto é vegetarianismo e que muitas pessoas ainda não sabem, é que os grãos, como feijão, lentilha e grão de bico, são fontes riquíssimas de proteínas vegetais, e que a combinação de feijão com arroz, por exemplo, é uma mistura maravilhosa! Fonte de proteínas vegetais de excelente qualidade, e já está presente em grande parte do prato dos brasileiros".