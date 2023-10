Day Mesquita batiza o filho, Dom, na capela do Cristo Redentor

Day Mesquita e seu noivo, Pedro Antunes, comemoram o batizado do filho, Dom, em cerimônia aos pés do Cristo Redentor

A atriz Day Mesquita celebrou o batizado do seu primeiro filho, Dom, fruto do noivado com o ator e produtor teatral Pedro Antunes, na capela do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira, 2. Os dois reuniram seus amigos e familiares no local logo cedo para o momento especial na vida religiosa do bebê.

A madrinha do bebê é Juliana Batologo, melhor amiga da atriz desde a sua infância, e o padrinho é Evandro Arriera, que é tio do pai do bebê. Além deles, o bebê ainda teve Julyenne Mesquita, que é irmã de Day, como sua madrinha de consagração.

Nos bastidores do evento, a atriz comemorou o batizou do herdeiro. “O batizado do Dom aos pés do Cristo Redentor foi um momento muito especial! Eu e Pedro não somos do Rio e o Dom é o primeiro carioca da família, então, fazer essa cerimônia em um símbolo da cidade, que tem uma energia super especial, foi lindo! Além claro, da simbologia que a imagem representa”, disse ela.

Fotos: L.A. Foto Estúdio

Day Mesquita foi pedida em casamento na festa de aniversário do filho

A atriz Day Mesquita organizou uma festa luxuosa para celebrar o primeiro aninho de seu filho único, Dom. O que ela não esperava era que o evento se tornaria ainda mais especial, quando foi surpreendida por um pedido de casamento do produtor teatral e ator Pedro Antunes.

"Estou em choque! Demorei para entender o que estava acontecendo... Estou muito emocionada e feliz! Aconteceu em um momento especial, que foi durante a comemoração de um ano de vida do Dom, com muitos amigos e a nossa família aqui presente. Vamos selar a nossa união e parceria de muito amor", disse ela sobre o noivado.

A festa teve como tema ‘Safari Baby’com uma decoração impecável em tons de verde marrom, repleta de animaizinhos e com um significado especial: “Nós escolhemos o tema Safari baby para a festa! O quartinho dele tem um tema parecido, tem muitos bichinhos também, logo, é algo que ele já está mais que familiarizado e adora”, disse Day.