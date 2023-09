Day Mesquita é pedida em casamento na festa de um aninho do filho, Dom

Day Mesquita preparou festa luxuosa para comemorar primeiro aniversário do filho e foi surpreendida com um pedido de casamento

A atriz Day Mesquita está vivendo um momento inesquecível neste sábado, 30! A artista organizou uma festa luxuosa para celebrar o primeiro aninho de seu filho único, Dom. O que ela não esperava era que o evento se tornaria ainda mais especial, quando foi surpreendida por um pedido de casamento do produtor teatral e ator Pedro Antunes.

A festa teve como tema ‘Safari Baby’com uma decoração impecável em tons de verde marrom, repleta de animaizinhos e com um significado especial: “Nós escolhemos o tema Safari baby para a festa! O quartinho dele tem um tema parecido, tem muitos bichinhos também, logo, é algo que ele já está mais que familiarizado e adora”, disse Day.

Day Mesquita preparou festa luxuosa para comemorar aniversário do filho - Reprodução/L.A Foto Estúdio

Day Mesquita preparou festa luxuosa para comemorar aniversário do filho - Reprodução/L.A Foto Estúdio

Mas além dos detalhes luxuosos da festinha, que refletem todo o amor e carinho que a família tem pelo pequeno Dom, Day recebeu outra surpresa especial ao ser pedida em casamento por Pedro. O ator se ajoelhou e fez o tão sonhado pedido no meio da celebração. Entre os cliques, é possível notar que a atriz se emocionou ao dizer seu ‘Sim!’.

Day Mesquita foi pedida em casamento no aniversário do filho - Reprodução/L.A Foto Estúdio

Day Mesquita foi pedida em casamento no aniversário do filho - Reprodução/Assessoria

Além de posar com covidados especiais como Paloma Bernardi, Larissa Maciel, Thaís Melchior e Rhaissa Batista, elas também testemunharam o momento especial na vida da família de Day. Vale lembrar que a atriz também tem acumulado sucesso em sua vida profissional e recentemente, brilhou como a protagonista da novela Amor Sem Igual, da Record TV.

Day Mesquita preparou festa luxuosa para comemorar aniversário do filho - Reprodução/L.A Foto Estúdio

Day Mesquita celebra a maternidade:

Em recente conversa com a CARAS Digital, Day Mesquita abriu seu coração sobre como é ser mãe do pequeno Dom, fruto do relacionamento com o noivo Pedro Antunes: "Ele está se desenvolvendo super bem e eu tenho amado acompanhar e vivenciar isso. É bom demais ver o desenvolvimento, os aprendizados, as pequenas conquistas”, ela se derreteu.

Além disso, a atriz contou que está retomando aos poucos a sua rotina de trabalho após o nascimento do filho e já imagina como será quando entrar a todo vapor em um novo projeto no audiovisual: "No momento, minha agenda de trabalhos e gravações ainda não voltou à plena intensidade, o que significa que as coisas não mudaram tanto”, declarou.